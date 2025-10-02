Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

Лудогорец и Бетис играят при 0:0 в мач от втория кръг на основната фаза в Лига Европа.

Наставникът на домакните Руи Мота направи две промени в сравнение с 11-те, които започнаха при успеха с 2:1 над Малмьо преди седмица. Андерсон и Дуарте отстъпиха местата си на капитана Антон Недялков и Филип Калоч.

Гостите от Испания пък са без голямата си звезда Антъни, който е на пейката. Трайно контузен е бившият футболист на Реал Мадрид - Иско.

Двубоят започна при дъжд, вятър и температура около 5 градуса, а част от футболистите на гостите бяха с качулки по време на химна на ЛЕ.

Разградчани извършиха принудителна смяна още в 8-ата минута. Фирпо изрита Куртулуш и го контузи, а на негово място влезе Вердон. Австрийският рефер Юлиан Вайнбергер предпочете да не показва картон на провинилия се бранител на Бетис.

През първия четвърт час гостите от Испания заложиха на по-долго владеене на топката, но контраатаките на разградчани бяха далеч по-опасни. На няколко пъти Видал внесе суматоха в редиците на съперника, но в два случая сбърка при завършващия пас, а на няколко пъти бе спрян от капитана Руибал чрез нарушения.

В 21-ата минута Рикелме отправи шут от дистанция, който излезе високо над напречната греда. Секунди по-късно Падт без проблем улови удар на Ло Селсо от 16-17 метра.

ЛУДОГОРЕЦ: 1. Падт, 17. Сон, 15. Куртулуш, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 25. Калоч, 14. Станич, 77. Маркус, 29. Биле, 11. Видал

БЕТИС: 1. Валес, 24. Руибал, 4. Натан, 16. Гомес, 23. Фирпо, 6. Алтимира, 20. Ло Селсо, 21. Рока, 9. Авила, 11. Бакамбу, 17. Рикелме

Снимки: Борислав Трошев