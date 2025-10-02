Брага тресна Селтик в Глазгоу

Брага продължава със силното си представяне в Лига Европа, записвайки втора поредна победа в основната фаза на турнира. Португалците победиха с 2:0 Селтик в Глазгоу и така дори оглавиха временното класиране преди изиграването на късните мачове днес.

Гостите откриха резултата със страхотен гол на Рикардо Орта, който порази вратата с изстрел от над 25 метра.

Селтик можеше да изравни в 52-рата минута, но попадение на Келечи Ихеаначо бе отменено заради засада.

В 85-ата минута португалците нанесоха втори удар. Габри Мартинес бе на правилното място в наказателното поле, за да изстреля топката под напречната греда за 0:2.

Така Брага е с пълен актив от 6 точки и оглави временното класиране. Селтик остава с 1 спечелена точка на 27-ата позиция.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages