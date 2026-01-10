Кийн нападна сър Алекс: Той все още витае наоколо като лоша миризма

Рой Кийн отново разкритикува остро Манчестър Юнайтед. Иконата на клуба е критичен към политиката за треньорите и посочва влиянието от миналото като една от причините за продължаващите проблеми в клуба.

В студиото на Sky Sports Кийн не остави много на въображението. Според ирландеца е неразбираемо как Юнайтед постоянно назначава треньори, само за да ги освободи след година или малко повече. „Какво се случва в такива разговори?“, попита той на глас. „Гледаш някого право в очите и след дванадесет месеца изведнъж се оказва, че не е подходящ.“

Кийн отиде по-далеч от просто критика към уволнението на португалеца Рубен Аморим, който наследи Ерик тен Хаг. Според него клубът продължава да страда от стари структури и познати лица, които никога не са изчезвали напълно. „Виждате кой взима решенията в Манчестър Юнайтед. Фъргюсън все още витае наоколо като лоша миризма“, заяви Кийн. Изявлението предизвика осезаемо неудобство в студиото и почти веднага беше широко споделено в социалните медии.

В този момент камерата се премести към останалата част от панела, където беше и Даниел Стъридж. Бившият нападател на Ливърпул видимо се мъчеше да запази сериозно изражение. С ръка пред устата си той се опита да потисне смеха си, но почти не успя.

Връзката между Кийн и сър Алекс Фъргюсън е напрегната от години. От раздялата им през 2005 г. Кийн често е критикувал бившия си мениджър и този път също не си замълча. Фактът, че Фъргюсън все още е видимо присъстващ около мачовете на Юнайтед, Кийн смята за показателен. „Виждате кой взима решенията в Манчестър Юнайтед“, заяви той, за да добави веднага, че миналото продължава да преследва клуба.

Според ирландеца Манчестър Юнайтед може да напредне едва когато окончателно се отърве от старите влияния. „Кой всъщност взима решенията тук?“, попита Кийн на глас. Докато няма ясен отговор на този въпрос, той се опасява, че Юнайтед ще продължи да се върти в същия омагьосан кръг.

Междувременно спортната реалност остава болезнено видима. Манчестър Юнайтед в момента е седми във Висшата лига, на голямо изоставане от лидера Арсенал. В неделя на Олд Трафорд предстои нов тест, когато Брайтън гостува за ФА Къп.

