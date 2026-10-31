Кейн пред “Франс Футбол” за “Златната топка”, счита ли се за най-добър в света и любимия момент от миналия сезон

След като в понеделник вечерта беше избран за 70-ия носител на „Златната топка“, голмайсторът на Байерн (Мюнхен) и капитан на Англия Хари Кейн даде дълго интервю за списание „France Football“, в което разказа за своята история, кариерата си като цяло, причините за спечелването на наградата, емоциите си по време на церемонията, както и амбициите си за бъдещето.

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За момента, в който бе обявено името му, капитанът на Англия казва: „Бях нервен, наистина нервен. Сърцето ми туптеше силно. Това е съвсем различен вид напрежение от онова, което изпитваш преди важен мач, когато знаеш, че можеш да повлияеш на резултата, като играеш добре или вкараш гол. В момента, в който Роналдо се канеше да обяви победителя, ми се стори, че е удължил напрежението с цели двадесет минути. Когато изрече името ми, всички емоции ме заляха наведнъж: облекчение, щастие… Наистина не знаех как да реагирам. Бях напълно шашардисан. Никога преди не бях преживявал нещо подобно.“

Harry Kane describes the moment his name was announced as Ballon d'Or winner 🟡 https://t.co/3HwWkbUufF — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 31, 2026

Хари Кейн споделя, че е вярвал в шансовете си да спечели „Златната топка“ още от момента на преминаването си в Байерн: „Знаех, че преминаването ми в Байерн ще ми даде възможност да се усъвършенствам и да издигна играта си на по-високо ниво. Головете, които отбелязах, достигането до последните етапи на турнирите... Знаех, че ако успея да поддържам постоянство, да продължа да се развивам, да стана по-добър играч и да отбележа повече голове, тогава „Златната топка“ може да се превърне в реалистична цел.

Да отбележиш 73 гола в един сезон е просто невероятно. Спечелването на трите трофея тук, в Германия, и третото място на Световното първенство... Знам, че Англия не спечели титлата, но достигането до този етап все пак е голямо постижение.Бяхме и на косъм от достигането на финала в Шампионската лига. Всичко това допринесе за един изключителен сезон. След това разбрах, че да бъда сред претендентите за „Златната топка“ е реална възможност.“

Harry Kane says he believed in his chances to win the Ballon d'Or since his move to FC Bayern: "I knew that joining Bayern would give me the opportunity to improve and take my game to the next level. The goals I scored, reaching the latter stages of competitions... I knew that if I could maintain consistency, continue to develop, become a better player and score more goals, then the Ballon d'Or could become a realistic target. Scoring 73 goals in a single season is simply incredible. Winning all three trophies here in Germany and finishing third at the World Cup... I know England didn't win it, but reaching that stage is still a great achievement. We also came very close to reaching the Champions League final. All of that helped make it an extraordinary season. After that, I knew that being among the [Ballon d'Or contenders] was a real possibility." [France Football] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 31, 2026

На въпрос дали се чувства най-добрият играч в света, англичанинът отговаря: „Да и не. Да, защото бях избран за носител на „Златната топка“. Но това е много субективно. Има толкова много велики играчи. В един или друг момент през сезона всеки от първите 10 в класацията за „Златната топка“ за 2026 г. ще бъде считан за най-добрия играч в света.

Не ми харесва да мисля по този начин, защото в крайна сметка започваш да живееш в миналото, обръщайки поглед назад към постигнатото през предходната година. Вече си казвам: „Добре, миналият сезон беше невероятен, но мога ли да се представя още по-добре през този сезон? Отвън погледнато, в момента аз съм най-добрият играч в света. Но всъщност не мисля за това. Просто продължавам напред към следващото предизвикателство.“

• Do you feel like the best player in the world? Harry Kane: "Yes and no. Yes, because I was voted the Ballon d'Or winner. But it's very subjective. There are so many great players. At one point or another during the season, each of the top 10 in the 2026 Ballon d'Or rankings will be considered the best player in the world. I don't like thinking that way because you end up living in the past, looking back at what you achieved the previous year. I'm already telling myself: "Okay, last season was incredible, but can I do even better this season?" From the outside, I'm currently the best player in the world. But I don't really think about that. I simply move on to what's next." [France Football] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 31, 2026

Любимият ми момент през миналия сезон? Хеттрикът ми във финала за Купата на Германия. Клубът не беше печелил това състезание от шест години. В началото на сезона обсъдихме тази цел като отбор. Този финал вероятно беше едно от най-великите ми представяния в кариерата ми. Поех отговорността, като отбелязах хеттрик. Този спомен ми се откроява особено, защото знам колко много означаваше тази победа – не само за мен, но и за всички тук, в Мюнхен”, добавя Кейн.

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Запитан дали спечелването на “Златната топка” ще промени начина, по който хора го възприемат, английският голмайстор отговаря: „Вероятно да, особено що се отнася до това как светът ме възприема и оценява кариерата ми. Живеем в епоха, в която подобни награди са важни за хората и оказват влияние върху това как те преценяват нивото на даден играч. Никой никога няма да може да ми отнеме този момент или този сезон. Мисля, че спечелването на такива награди ти спечелва уважението на околните и на феновете. Това е сигурно.

Въпреки това не мисля, че това ще промени нагласата ми. Независимо какво постигна, винаги се стремя да стигна по-далеч. Какво още мога да направя? Мога ли да спечеля две „Златни топки“ подред? Винаги съм подхождал към нещата по този начин“.

Harry Kane on his favourite moment of last season: "My hat-trick in the German Cup final. The club hadn't won this competition for six years. At the beginning of the season, we had discussed this goal as a team. That final was probably one of the greatest performances of my career. I took responsibility by scoring a hat-trick. This memory stands out in particular because I know how much that win meant, not only to me, but also to everyone here in Munich." [France Football] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 31, 2026

“Надявам се догодина да се срещнем за интервю след победа на Байерн в Шампионската лига във финала в Мадрид”, завършва интервюто Кейн.

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