Калоян Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Бившият състезател по таекуондо Калоян Бинев ще бъде "Гостът на Sportal.bg".

Шампионът от Европейско клубно първенство от 2015-а ще съобщи първо в рубриката ни важна новина, която може да бъде предопределяща за бъдещето на Българската федерация по таекуондо и развитието на корейското бойно изкуство у нас.

Калоян Бинев, който е и сребърен медалист от европейско първенство по таекуондо в Атина през 2012-а, ще коментира Управителният съвет на БФ Таекуондо, който се проведе на 19-и ноември в София. Тогава бе избрана датата за извънредното Общо събрание (19-ти декември) и бе избран представляващ Федерацията до избор на нов председател.

Управителният съвет на БФТ насрочи дата за Общо събрание

Калоян Бинев ще коментира кандидатурата за председател на БФТ на Димитър Михайлов. Пост, който бе ръководен от покойния му баща, Слави Бинев, от 2017-а до деня на кончината му.

Димитър Михайлов обяви кандидатурата си за председател на Българската федерация по таекуондо

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