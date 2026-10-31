България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

Българският вот в класирането за "Златната топка" през настоящата година е отишъл за Килиан Мбапе, съобщава БТА. Това показаха резултатите от начина, по който е станал вотът, разкрит от организаторите от "Франс Футбол". Родната квота е използвал журналистът Румен Пайташев.

Неговата тройка за "Златната топка" е Килиан Мбапе, Родри и Лионел Меси, като първият получава - 15 точки, вторият - 12, а третият - 10. Интересно е, че българският представител е посочил победителя Хари Кейн едва на осма позиция, което му носи само 3 точки от вота. Пред него Пайташев е наредил Ерлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Ламин Ямал и Лаутаро Мартинес. Последните две места са за Витиня и Феран Торес.

🌕✨ The countries that voted Kylian Mbappé as #1 at Ballon d’Or. Germany 🇩🇪 Bahrain 🇧🇭 Benin 🇧🇯 Bulgaria 🇧🇬 Cameroon 🇨🇲 Ivory Coast 🇨🇮 Egypt 🇪🇬 Ecuador 🇪🇨 Spain 🇪🇸 Finland 🇫🇮 France 🇫🇷 Ghana 🇬🇭 Guinea 🇬🇳 Iraq 🇮🇶 Italy 🇮🇹 Mali 🇲🇱 Palestine 🇵🇸 Paraguay 🇵🇾 Netherlands 🇳🇱 Qatar 🇶🇦 DR Congo 🇨🇩 Romania 🇷🇴 Zambia 🇿🇲 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 31, 2026

Хари Кейн е номер 1 във вота на 40 страни от общо 100, докато Мбапе има 23 първи места. Първо място има още за Ламин Ямал, Родри, Лионел Меси, Хвича Кварацхелия, Майкъл Олисе, Фабиан Руис и Ашраф Хакими. От Бразилия са гласували за Лионел Меси на първо място, въпреки конкуренцията между двете страни.

Хари Кейн е посочен в 98 вота, но го няма в десетката на Кот д'Ивоар и Мексико, а Мбапе не фигурира в десетката на представителите на Шотландия, Гърция и Украйна.

Официално: Кейн е победил Мбапе само с 28 точки

Както вече стана известно, англичанинът е спечелил "Златната топка" в много оспорван вот - само с 28 точки пред Мбапе.

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