Официално: ЦСКА обяви новия треньор и неговите помощници

Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с 1 година и ще изведе "червените" в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството.

Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция. През 2011 г. е асистент на Ралф Рангник в Шалке 04, с който печели Купата на Германия.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър и германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт. Част от новия треньорския екип на армейците ще бъде още Якоб Браун, а щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти.

Официалното представяне на Маркус Гиздол като старши треньор на ЦСКА ще се състои в следващите дни, като точната дата, час и място на събитието ще бъдат оповестени своевременно.

Снимка: cska.bg

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