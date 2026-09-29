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Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

  • 29 сеп 2026 | 13:33
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Барселона се завърна в семейството на европейските клубове, представител на Реал също присъства

Барселона вече официално отново е част от Европейската асоциация на клубовете, след като близо пет години беше извън организацията заради участието си в проекта за Европейска Суперлига. Каталунците прекратиха отношенията си с компанията, стояща зад Суперлигата, и впоследствие подадоха официално заявление за повторно приемане в асоциацията.

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Завръщането на Барселона беше одобрено единодушно от борда на организацията през февруари тази година. Президентът на организацията Насер Ал-Хелаифи лично представи кандидатурата на клуба, като от организацията отчетоха и ролята на Жоан Лапорта за възстановяването на отношенията. Така Барселона отново получи статут на редовен член на асоциацията, която обединява около 850 клуба от 55 държави.

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Лапорта вече присъства на общото събрание в Копенхаген, където се оказа в непосредствена близост до представителя на Реал Мадрид Анас Лаграри и самия Ал-Хелаифи. Присъствието на Лаграри е особено показателно, тъй като Реал Мадрид все още не е официално възстановен като член след конфликта около Суперлигата.

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