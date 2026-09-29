Италианската преса във възторг след гръмката победа над Турция

Пресата в Италия не пести суперлативите си след гръмката победа на националния отбор над Турция като гост с 4:1. Изданията на Ботуша хвалят играта на тима и новия селекционер Роберто Манчини.

Преобразена Италия се развихри като гост на Турция

"Нощта в Бурса се превърна в истински празник за „скуадра адзура“. Първото полувреме бе на нивото на финална четворка в Лигата на нациите, като преднината от три чисти гола дори изглеждаше малка на фона на тоталната доминация. От доста време италианският национален отбор не бе показвал толкова силна игра, особено след разочарованието срещу Белгия. След тежкото поражение от Белгия селекционерът на Италия предприе мащабни промени в стартовия състав и изведе тима си до неочаквано убедителен успех. Новите имена в селекцията заслужиха отлични оценки, а Роберто Манчини сякаш отново намери печелившия тактически път от 2021 година", пише "Гадзета дело Спорт".

Buongiorno! Your front pages for Tuesday's Italian sports papers, in English. pic.twitter.com/GtpcKixMUk — Football Italia (@footballitalia) September 29, 2026

И продължава: "Манчини рискува с цели осем промени в стартовите единадесет и получи точния отговор от играчите си. Без възможност за сериозни тренировки заради лошото време, треньорският усет отново проработи. В предни позиции Джакомо Распадори си партнираше отлично с дебютиралия отляво Себастиано Еспозито и брат му Пио. Кайоде се превърна в ключова фигура по десния фланг, напомняйки за ролята на Леонардо Спинацола от европейското първенство през 2021 г.

В предни позиции системата често преливаше в 3-2-5, като Распадори умело сменяше позициите и действаше подобно на Лоренцо Инсиние. В центъра синхронът между Тонали и Фаджоли бе на високо ниво, а Себастиано Еспозито се отличи с тактическа дисциплина и работа в защита".

La prima pagina della Gazzetta di oggi:



📣FIOR D'ITALIA



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"За момента остава просто да се насладим на тази радост. Сега предстои сблъсък с Франция, който ще даде реална представа за истинското ниво на тима между двете крайности срещу Белгия и Турция", завършва "Гадзета".

"Кориере дело Спорт" излиза със заглавие: "Точно така, Манчио, точно така" и също набляга на смелото решение на селекционера да пусне цели осем нови футболисти като титуляри: "Италия остави зад гърба си разочароващото поражение от Белгия и прогони призрака на евентуално изпадане в Лигата на нациите, постигайки категорична победа с 4:1 срещу тима на Турция, воден от Винченцо Монтела. Футболът често възнаграждава смелостта, а решението за мащабни промени даде категоричен резултат.

💪 Così, Mancio così

L'Italia domina: 4-1 in Turchia



🥳 Francesco 50 ESCLUSIVO

"Dicevano: Totti non è un leader"



👀 Milan, idea Kim: costa 25 milioni



🗞️ La prima pagina di Corriere dello Sport di martedì 29 settembre#Corrieredellosport pic.twitter.com/Q3DwCp1h0G — Corriere dello Sport (@CorSport) September 29, 2026

За разлика от скования и безидеен състав, видян срещу Белгия, селекционерът извърши цели осем промени в стартовата единайсеторка за визитата в Бурса. В игра се появиха футболисти с огромен заряд като Кайоде, Себастиано Еспозито, Фаджоли, Руджери, Фратези и Распадори, които внесоха динамика и агресия, преобразили напълно лицето на отбора.

Манчини: Играхме силно, сега гледаме към сблъсъка с Франция

"Мама Италия! Гордост и реабилитация", пише и торинският "Тутоспорт". И добавя: "Бастони, Фратези, Кайоде и Пио разгромиха турците. Фантастично първо полувреме с три гола за 18 минути помогна на националния отбор да се възстанови и изпрати Монтела в ада, докато стадионът изискваше оставката му".

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