Бразилия този път се справи с Австралия в голово шоу, но Рафиня уплаши "Селесао" и Барселона

Бразилия надигра с 4:2 Австралия в нов приятелски мач между двата отбора, игран този път в Бризбейн. Двата отбора се срещнаха отново преди четири дни и завършиха 1:1, като тогава късен гол на Раян спаси петкратните световни шампиони от загубата. Сега тимът на Карло Анчелоти трябваше пак да се потруди срещу амбицираните домакини, които успяха да осъществят пълен обрат още през първото полувреме след ранния гол на Вандерсон. През вторите 45 минути голове на Бруно Гимараеш (69’) и Винисиус Жуниор (80’-дузпа) донесоха успеха за "Селесао".

Звездата на Барселона Рафиня иначе отново бе главно действащо лице, след като за пръв път изведе с капитанската лента националния отбор - в отсъствието на Маркиньос, а освен това се разписа от дузпа в края на първата част. Това бе и първи негов гол под ръководството на Карло Анчелоти. Футболистът, който е в страхотна форма, обаче получи дискомфорт в дясното бедро и на полувремето бе заменен принудително, като все още не се знае доколко сериозна е травмата му.

🚨 BREAKING: Brazil have confirmed that Raphinha was taken off at halftime against Australia due to muscle discomfort. pic.twitter.com/h8N3pIaKoD — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 29, 2026

Карло Анчелоти направи доста промени в сравнение със състава преди четири дни, като само Рафиня, Винисиус Жуниор, Бруно Гимараеш и Данило Сантос запазиха местата си. В предни позиции за Бразилия стартираха още голмайсторът в предишния мач Раян и младия офанзивен халф на Сантос Габриел Бонтемпо.

Още в 3-ата минута след добра триходова комбинация кариоките откриха резулата след хубав изстрел от наказателното поле на Вандерсон за 0:1. Последва обаче пълен обрат за австралийците само за четири минути. В 29-ата минута Алесандро Чиркати изравни по атрактивен начин след неубедителна изява на бразилския страж Отавио Коща. Пет минути по-късно халфът на домакините Конър Меткалф изведе Авсстралия напред с красив удар от дистанция - 2:1.

©️🇧🇷 OFFICIAL: Raphinha, new Brazil captain — in absence of Marquinhos.



“Rapha is bringing his game to next level and he can help us also with his leadership”, says Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/hACYMwzQBK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Рафиня все пак успя да възстанови равенството от дузпа в последните секунди на първата част, записвайки първия си гол под ръководството на Карло Анчелоти - 2:2. На почивката звездата на Барселона обаче бе принудително заменен от Ендрик заради мускулни проблеми.

През втората част Бразилия игра по-добре и успя да изкове победата. В 69-ата минута след нова добра комбинация Ендрик намери на празна врата Бруно Гимараеш, който с лекота реализира за 2:3. Крайното 2:4 бе оформено от нова дузпа за “кариоките”, изработена и реализирана успешно от Винисиус Жуниор в 80-ата минута.

FIM DE JOGO EM BRISBANE!



🇧🇷4-2🇦🇺



⚽️ Vanderson

⚽️ Raphinha

⚽️ Bruno G.

⚽️ Vini Jr.#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! 🇧🇷 pic.twitter.com/S5fntMIiPz — brasil (@CBF_Futebol) September 29, 2026

Иначе в 65-ата минута двата отбора си спретнаха сериозно спречкване, като в основата на него бе Ендрик. На 3 октомври Бразилия играе нов приятелски мач и гостува на Индия.

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Снимки: Gettyimages