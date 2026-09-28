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Чави е доволен от първата си седмица работа с тима на Нидерландия

  • 28 сеп 2026 | 13:35
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Чави е доволен от първата си седмица работа с тима на Нидерландия

Новият селекционер на националния отбор на Нидерландия Чави Ернандес заяви, че е удовлетворен от първата си седмица, но иска от играчите да показват още повече мощ в атака. "Лалетата" записаха победа и равенство в първите си два двубоя от Лигата на нациите. Те завършиха 1:1 с Германия като домакин, а след това победиха с 2:1 като гост Сърбия. До края на този прозорец за националните отбори Нидерландия има гостуване на Гърция и домакинство на Сърбия.

"Винаги е важно да вземеш трите точки и съм щастлив, че го направихме", каза испанецът след успеха над Сърбия. "Но можем да играем и по-добре, защото пресата ни не работеше, особено през първото полувреме. Като цяло съм доволен от първата ми седмица работа с тима", добави селекционерът.

Чави не спести похвалите си и за нападателя на АЗ Алкмаар Мекс Мердинк, който вкара и двата гола за победата над Сърбия. Неговият дебют бе няколко дни по-рано при равенството 1:1.с Германия, когато влезе като смяна. "Мекс е много трудолюбив и разбира как искам да играем. Той помага на отбора не само с головете си, макар че и те ни вършат много работа. Работата, която върши, е фантастична", завърши Шави анализа си на срещата.

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