Норвежката федерация с ход спрямо Холанд след новината за Манчестър Сити

Ерлинг Холанд, който днес трябваше да отговаря на въпроси на пресконференцията на норвежкия национален отбор преди двубоя с Португалия в Лига на нациите, няма да присъства на нея. Това решиха от Норвежката футболна федерация (НФФ). Вместо него пред медиите ще застанат други футболисти като Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп.

Макар да няма официално обяснение за рокадата, почти сигурно това е свързано с решението по делата срещу клуба на нападателя - Манчестър Сити. Клубът беше е признат за виновен по 114 от общо 115-те обвинения за нарушения на финансовите правила на Премиър лийг. Решението беше взето от независимата комисия, разглеждаща случая, който започна с обвиненията срещу клуба през февруари 2023 г. Все още обаче няма определена санкция.

“Направихме промени за пресконференция. На нея ще присъстват селекционерът Солбакен, Аурснес и Шелдеруп“, информира директорът по комуникациите на НФФ Мортен Шьонсберг.

Най-вероятно това се прави с цел на Холанд да не бъдат задавани въпроси по темата.

Иначе обвиненията срещу Манчестър Сити обхващат периода от сезон 2009/10 до 2017/18 и включват твърдения за непредоставяне на точна финансова информация, неточни данни за възнагражденията на играчи и треньори, нарушения на финансовите правила на УЕФА и неспазване на разпоредбите за финансова устойчивост. Отделно клубът е обвинен и в липса на съдействие на органите на Премиър лийг по време на разследването. Представители на "гражданите" от години отхвърлят всички обвинения и поддържат позицията, че разполага с доказателства в своя защита.

Ние си го мислехме, но Манчестър Сити не очакваше този ден да дойде

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