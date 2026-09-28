Крушарски: Напускам Локомотив! Ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец

Христо Крушарски говори за решението си да се раздели с Локомотив (Пловдив). Той заяви, че ще продължи да помага на клуба с 10 000 евро всеки месец.

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"Напускам Локомотив. Казал съм им в сряда да се оправят, прехвърлям акциите на номиналната стойност, която съм платил. Е, аз на Адам Мицкевич едно време ги платих на по-висока цена, но няма значение. Най-фрапиращото, което натежа, е отношението на всеки един човек от всяка една гледна точка. И на тези, които съм ги хранил, и на тези, които не съм ги хранил. Аз не обичам фурнаджийските лопати. На хора, на които съм подал ръка, държа докрай. Никога не съм бил предател.



Дал съм пълномощно на моите адвокати, отиват при нотариус и приключват нещата. Казал съм, че в сряда прехвърлям акциите. Ако няма кой да ги вземе, ще ги прехвърля на нотариус.



Ако говорим и за имидж, съм опетнен. Повече отколкото съм спечелил нещо. За да управляваш пет човека, трябва да си напаснал пет криви коча в едно заградено място. Така се управляват хора. Колкото и да ме плюят, не могат да ми вземат школата, която съм изкарал. Понеже в Пловдив има някакви псевдофенове, така ги наричам, те направиха скандала. Примерно като Атанас Нейков и други. По едно време излязоха и: "Тоя Крушарски това, тоя Крушарски онова.". Окей бе, момче. Кажи ми колко пари съм похарчил аз за Локомотив. Бил съм спечелил, бил съм откраднал парите на Локомотив. Бил съм спечелил обществени поръчки. Тези момчета не знаят, че аз съм единствената фирма може би в, айде да не кажа в Европа, ама на Балканите, която се занимава с тази дейност. Нека кажат колко обществени поръчки съм взел заради Локомотив.



Аз съм локомотивец и им казах, че ще продължавам да давам по 10 000 евро всеки месец. Като помощ за клуба. И призовавам и феновете, които скочиха срещу мен и направиха данданията, да се позамислят и те да дадат по някое евро, за да спасим клуба.



Източник: 24 часа

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