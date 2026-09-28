Моуриньо е получил предложение да поеме Португалия, но е избрал да помогне на Реал

Жозе Моурньо е отхвърлил предложението да стане национален селекционер на Португалия, за да отговори положително на молбата на Флорентино Перес да се завърне на “Сантиаго Бернабеу” и да извади Реал Мадрид от тежката ситуация. Според “Ас” ръководството на португалската федерация първо е потърсило Специалния, след като в седмиците преди Световното първенство е станало ясно, че Роберто Мартинес няма да остане началото на “мореплавателите”, без значение какво ще се случи на Мондиала. Според изданието разговорите за били много конкретни, но зовът за помощ от страна на Флорентино Перес се оказал по-важен за Моуриньо, който се завърна в Мадрид 13 години по-късно.

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Това не е първият път, в който Жозе е получил предложение да поеме Португалия. През 2022 година, когато Моуриньо отново бе начело на Реал, федерацията е поискала да го привлече, предлагайки да съвместява двете длъжности, но от “Бернабеу” категорично са отказали.

Според “Ас” Моуриньо и Перес не са спирали да поддържат връзка през тези година, а доверието между тях е пълно и безусловно.

🚨 NEW: Jose Mourinho had spoken to the directors of the Portuguese National Team’s federation.



However, Real Madrid contacted him around this point, and he chose to join the club. @jfelixdiaz pic.twitter.com/eVaWB0B3FT — Madrid Zone (@theMadridZone) September 28, 2026

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