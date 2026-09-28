Алвеша поема миналогодишен участник в efbet Лига

Александър Александров почти сигурно ще поеме Монтана, научи Sportal.bg. Както е известно, клубът от Втора лига освободи някогашния нападател на ЦСКА Божидар Джуркович, а изборът за наследник на последния се е спрял върху Алвеша. Наскоро 40-годишният специалист напусна ЦСКА 1948, след като "червените" от Бистрица загубиха от Левски на "Герена".

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През лятото бившият десен бек на "сините" елиминира с ЦСКА 1948 Спартак (Търнава) във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, а в следващия етап момчетата на Алвеша дадоха отпор на гръцкия гранд Панатинайкос. Атиняните успяха да отстранят българския тим едва след продължения на Националния стадион "Васил Левски".

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Александров беше близо до Монтана и през миналата зима, когато клубът се раздели с Анатоли Нанков. Тогава обаче софиянецът не получи поста, след като на "Огоста" назначиха Акис Вавалис. В края на сезона отборът от Северозападна България изпадна от efbet Лига.

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