Монтела за мача с Италия: Ще бъде емоционален двубой, не би си го избрал, но ще дам всичко за Турция

Старши треньорът на турския национален отбор по футбол Винченцо Монтела би предпочел да не се изправя срещу Италия призна той, коментирайки предстоящия мач от Лигата на нациите в Бурса, където ще се се сблъска с Роберто Манчини - бившия си партньор в атаката на Сампдория.

„Със сигурност това е ключов мач, изключително важен. Ще бъде емоционален двубой, не бих си го избрал сам“, заяви Монтела пред Sky Sport Italia.

„Но ще дам всичко за Турция. Приеха ме, подкрепиха ме и ме накараха да се чувствам един от тях. Ще дам най-доброто от себе си за тази страна“, добави специалистът.

На въпроса дали щабът му е анализирал играта на италианския вратар Джанлуиджи Донарума, Винченцо Монтела отговори без колебание: „Бих го извадил от състава, ако можех. Изключителен играч, той пази вратата по невероятен начин.

Ние имаме отсъстващи ключови играчи. Вярвам силно в постепенния прогрес и в налагането на определени момчета. Ще има промени, защото, когато играеш четири мача на такова ниво, това е неизбежно“, коментира още Монтела, който се изказа ласкаво за Арда Гюлер:

„Страхотен футболист. Вижда пасове, които другите не забелязват. Бележи голям напредък, включително и в играта без топка. Има потенциал за още по-голямо развитие.“

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Снимки: Imago