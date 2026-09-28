Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

В днешния 28 септември (понеделник) ще се изиграят нови осем мача от втория кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Вчера също бяха изиграни осем срещи, с които стартира новият кръг, а днес двубоите са в два часови диапазона. Ранните три започват в 19:00 часа българско време, а останалите пет са от 21:45 часа.

Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

Срещите ще бъдат в първите три нива – Лига „А“, „В“ и „С“, докато отборите от най-ниския ешалон Лига „D“ ще почиват. Sportal.bg отново ви предлага да проследите развитието на турнирния ден в реално време.

Най-голямото внимание ще бъде приковано към първа група на Лига „А“, където Белгия приема Франция в двубой, който още в този ранен етап може да очертае разстановката за първото място. И двата отбора тръгнаха с победи – „червените дяволи“ на Марк ван Бомел се наложиха с 2:0 в Италия, а „петлите“ на Зинедин Зидан спечелиха с 1:0 при визитата на Турция. Това ще бъде и първата сериозна проверка за двамата нови селекционери един срещу друг, като и двамата все още сглобяват своите състави след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Зидан: Подготвяме се отговорно

В другата среща от същата група Турция е домакин на Италия, като тук положението е точно обратното. И южните ни съседи, и четирикратните световни шампиони започнаха кампанията с поражения и остават без точка. За Роберто Манчини това ще бъде вторият официален мач начело на „Скуадра Адзура“, а натискът върху него нараства още от първата седмица, тъй като Италия не успя да отбележи гол в дебюта му. Винченцо Монтела пък продължава да търси стабилност след турбулентното лято, последвало ранното отпадане на турците от Световните финали.

Манчини: Очаквам отборът да се представи добре срещу Турция

От Лига „В“ ще видим четири мача, като те са разпределени поравно между втора и четвърта група. Във втора група Грузия приема Украйна в двубой, който открива турнирния ден, а домакините вече са под напрежение след загубата си с 0:1 от Северна Ирландия у дома. Украинците пък тръгнаха с успех с 1:0 в Унгария и са сред лидерите. По-късно вечерта Северна Ирландия е домакин на Унгария в среща между отбор, който започна по възможно най-добрия начин, и такъв, който вече гони изоставането си.

В четвърта група Швеция приема Полша, а скандинавците имат пълен актив след победата с 2:1 над Румъния. „Дружина полска“ пък тръгна с нулево равенство срещу Босна и Херцеговина и ще търси първите си три точки в турнира. В другия двубой от групата северните ни съседи от Румъния са домакини на балканците, като и двата тима имат нужда от резултат, за да не изостанат рано от шведите.

Междувременно ще има и две срещи от втора група на Лига „С“. Едната от тях започва от 19:00 часа и в нея Армения приема Черна гора, като това е единственият днешен двубой, в който и двата отбора влизат с по три точки. Арменците надвиха Латвия с 2:0, а черногорците се наложиха с 2:1 над Кипър, така че залогът е първото място в групата. В другата среща от същата група Латвия е домакин на Кипър, а тук и двата тима гонят първите си точки след загубите в откриващия кръг.

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