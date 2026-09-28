Жоао Феликс мисли за завръщане в Европа

Нападателят на Ал-Насър Жоао Феликс призна, че се чувства много добре в Саудитска Арабия, но все пак мисли за евентуално завръщане в някой от топ първенствата на Европа. Макар да не го казва директно, португалският нападател мечтае отново да носи екипа на Барселона – клубът, на който се е възхищавал като дете и който продължава да заема специално място в сърцето му.

Ето какво сподели нападателя в интервю за "АС":

Световното първенство не се разви според очакванията за Португалия...

- Не. Естествено, искахме да стигнем по-далеч, но играхме срещу Испания, които бяха най-добрият отбор на турнира. Бяхме в мача, но те вкараха онзи гол. Такъв е футболът.

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Смятате ли, че Испания заслужено спечели Световната купа?

- Да, определено. Те играха добре. Защитаваха се отлично, атакуваха добре и имаха много ясна идея как искат да играят и да правят нещата. Станаха шампиони, защото го заслужаваха. Никой не печели Световно първенство незаслужено.

Имахте много добър сезон и бяхте избран за най-добър играч в саудитската лига. Щастлив ли сте от това как се развиха нещата?

- Да, да, разбира се. Най-вече защото станахме шампиони след тежък сезон. Не е лесно да спечелиш титлата с Ал-Насър. Мисля, че не я бяха печелили от седем години. В началото загубихме Суперкупата след дузпи. Можехме да спечелим и нея, но съм щастлив от сезона и от шампионската титла. Играх много добре и трябва да съм доволен от това.

Представянето ви се подобри, както видяхме и на Световното първенство. Не знам дали това се дължи на начина, по който играе Ал-Насър, или на свободата, която ви дават...

- Да. Чувствам се по-добър играч. Разбирам по-добре играта и различните моменти в един мач. Да си на 26 не е същото като да си на 20 или 21. Сега се чувствам много по-завършен играч, отколкото преди. И, разбира се, това, че играя на моята позиция, в стил, който използва способностите ми в полза на отбора, ми помогна. Това означава, че мога да помагам повече на тима. Както винаги съм казвал, вярвам в себе си и мисля, че мога да допринеса много повече, когато играя на моята позиция. Точно това се случи миналата година.

Може би Атлетико Мадрид дойде твърде рано за вас?

- Е, не съжалявам. Разбира се, че не. Имах прекрасни, много важни моменти в Атлети. Естествено, бих искал нещата да се бяха развили по-добре, но такъв е футболът. Това е част от израстването като играч. Помогна ми да израсна и да се науча, но не, очевидно не съжалявам, че отидох там толкова млад.

Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

Защо не успяхте да се наложите в Атлетико? Имаше моменти, в които играехте на много високо ниво...

- Спечелихме титлата в една от годините и това беше много добър сезон. Такъв е футболът. Понякога нещата се получават, друг път – не. Както винаги съм казвал, никога не съм спирал да се опитвам да правя най-доброто за себе си и за отбора. Опитвах се да помагам, когато можех, и ако нещата не се получаваха, просто не се получаваха. Както във всичко в живота, играчите имат своите върхове и спадове. Разбира се, бих искал да съм имал повече върхове, отколкото имах в Атлетико.

Гледате ли все още мачовете им? Смятате ли се все още за привърженик на Атлетико?

- Гледам мачовете, когато нямам какво друго да правя вкъщи. Пускам телевизора и гледам. Обичам да гледам определени мачове и определени отбори. Следя резултатите и гледам двубои, когато мога. Ако нямам нищо друго за правене, ще ги гледам.

Гледахте ли последното дерби срещу Реал Мадрид?

- Не, не бях там. Какво правех? Имах няколко почивни дни и си почивах на плажа. Бях се отпуснал. Не гледах никакъв футбол.

Какви са спомените ви от Барселона?

- Добри, много добри. В крайна сметка не спечелихме нищо, но самият факт, че играх за Барселона, ме направи много щастлив. Очевидно е, че да си там под наем не е същото като да принадлежиш на клуба. Всичко е различно, когато си техен играч. В рамките на една година може да се случи всичко: може да се справяш много добре или много зле, може да имаш върхове и спадове. Но съм много щастлив, че носих фланелката на Барса. Това беше детска мечта за мен, баща ми и брат ми. Беше чест.

Значи Реал Мадрид е единственият от големите испански клубове, за който не сте играли?

- Щях да бъда най-големият предател във футбола! Не, не, не. Наистина ми хареса да бъда в Барселона.

Да, Реал Мадрид е клубът, за който не успях да играя, но се гордея, че бях част от Барселона.

Жоао Феликс: Ламин Ямал е моят фаворит за „Златната топка“

Не ви видяхме сред 30-те номинирани за „Златната топка“. Изглежда, играчите в Саудитска Арабия трябва да се доказват повече от останалите, въпреки че има номиниран от саудитската лига, но това не сте вие.

- Тези неща не зависят от мен. Не знам кой избира номинираните, но не съм се притеснявал особено. Не бях в списъка, но и не съм очаквал да бъда. Честно казано, дори не знаех, че списъкът ще излиза в този ден. Спокоен съм. В крайна сметка хората все още не гледат много саудитската лига и тя е малко подценена. Разбира се, не е сред петте най-силни първенства, но е добро състезание. Имах страхотен сезон, но съм спокоен относно номинациите.

Трябва ли играчите там да се доказват повече?

- Изглежда е така. Може би ако бяхме стигнали по-далеч на Световното първенство, щях да съм там, но не успяхме.

Кой е вашият фаворит за наградата?

- Винаги съм казвал, че „Златната топка“ трябва да отиде при играч, когото гледаш и си мислиш: „Уау“. Някой, който е звезда и заслужава да бъде запомнен във футбола. Ако има играч, който те кара да пуснеш телевизора и да останеш залепен за екрана, това е Ламин. Вярно е, че Мбапе и Кейн имаха страхотни сезони, но Ламин е футболът в най-чистата му форма. Той спечели и Световното първенство. В година на Мондиал спечелването му винаги е много важно, ако искаш да се доближиш до „Златната топка“.

Вие сте играли с него, нали?

- Да, точно когато започваше. Мисля, че дебютира година преди да пристигна, но не играеше редовно. През моята година там той започна да играе около средата на сезона и скоро стана титуляр.

Виждате ли частица от себе си в него, в този атрактивен начин на игра?

- Други хора могат да кажат това, но истината е, че гледам Барса и, разбира се, ги гледам много заради Ламин. Обожавам начина, по който играе, как подхожда към мача и удоволствието, което ни доставя. Гледаш го и се наслаждаваш. Седейки у дома на дивана, се наслаждаваш на това, което той и Барселона правят.

Но има и Атлетико, както и Реал Мадрид на Моуриньо...

- Моуриньо е португалец, но не го познавам. Никога не съм работил с него. Барселона, Реал Мадрид и Атлетико са отбори, които хората обичат да гледат, но разбира се, аз гледам повече Барселона.

Какво означава да играеш с Кристиано?

- Това е нещо, с което малко хора във футбола могат да се похвалят. Аз имах възможността да го правя с националния отбор, а сега и в Ал Насър. Чест е, наистина. Израснахме, гледайки Кристиано. Той беше нашият идол, някой, на когото се възхищавахме, а сега споделям тези моменти с него. Спечелването на титлата миналата година беше особено значимо. Да мога да помогна на Кристиано да спечели трофея, който преследваше от пристигането си... Трябва да се наслаждаваме на това колкото можем, защото знаем, че няма да е вечно. Но докато той е тук, и ние ще бъдем.

Представяте ли си да му асистирате за гол номер 1000?

- Мислил съм за това. Когато му остава един гол, всеки път, когато получа топката, ще го търся, за да видя дали мога да му подам. Този гол ще остане в историята на футбола и да бъда част от него би било велик момент.

Какво още ви остава да постигнете във футбола? Каква е следващата ви цел? Какво ви мотивира да продължавате да се развивате?

- Да ставам по-добър. Много съм щастлив в Ал-Насър. Това ще бъде втората ми година. В края на сезона ще навърша 27. Планирам да се върна в Европа, макар и може би не веднага. Не знам дали ще е в края на този сезон или следващия, но искам да се върна, да играя отново в Шампионската лига и да се състезавам там. Винаги е различно. Да играеш в Европа, в Шампионската лига, срещу най-добрите отбори в света, ти дава допълнителна мотивация. Това определено е в мислите ми.

Но изглеждате много щастлив в Ал Насър...

- Чувствам се много комфортно в Саудитска Арабия. Щастлив съм и се наслаждавам на футбола си, но е вярно, че мисля и за завръщане. Не знам дали ще е догодина, след две, три или четири години, но бих искал отново да играя в европейските турнири.

Смятате ли, че Португалия може да спечели голям международен трофей?

- Разбира се. Спечелил съм две титли от Лигата на нациите, но да спечеля Европейско първенство или Световна купа също би било невероятно.

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Снимки: Imago