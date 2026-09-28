Треньор с 202 мача за отбори от Бундеслигата пое ЦСКА

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ЦСКА избра своя нов треньор! Това е 57-годишният германец Маркус Гиздол, който спечели ръководството на "червените". Бившият треньор на Хофенхайм, Хамбургер, Кьолн, Локомотив (Москва), Самсунспор и Кайзериспор вече е в България и се договори с "армейците". Специалистът, който има 202 мача като старши треньор на отбори в Бундеслигата - 186 от тях са в германския елит, пребори конкуренцията на дузина международни специалисти, които имаха среща с изпълнителния директор Вангел Вангелов.



По време на кариерата си Гиздол е бил помощник на германския специалист Ралф Рангинк, това се случва през сезон 2011/2012 година в Шалке 04. Именно след работата си с бившия мениджър на Манчестър Юнайтед новият треньор на ЦСКА прилага т.нар. "пресинг футбол" в работата си. Той иска висока интензивност, агресивен натиск в противниковата половина на отбора му и при отменянето на топката бързо завършване с удар към противниковата врата. Това е едно от нещата, които най-много са впечатлили шефовете на "червените", които искат такъв стил от играчите на ЦСКА.

Те са убедени, че с подобна философия "армейците" ще имат огромен шанс да стигнат до дълго чаканата и рекордна за България 32-а титла на страната още през този сезон.

Гиздол, който вече е разгледал и новия стадион "Българска армия", който скоро отваря врати, така и клубната база на Панчерево. Той пристига в клуба с общо трима свои помощници.

Така след близо 20-дневно търсене и много срещи с различни специалисти ЦСКА избра заместника на Христо Янев, който остави тима на второ място зад шампиона Левски и два трофея - Купата на България и Суперкупата на България, която дойде именно срещу "сините" с легендарен обрат с 4:2 в последния му мач.

Очаквайте подробности!!!

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