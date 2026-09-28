Тервел Замфиров стана вицешампион по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника

На Тервел Замфиров сноубордът не му стига. Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом в Милано-Кортина 2026 се впусна в нов за него спорт и го направи в познатия си стил - по шампионски. 19-годишният Замфиров спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-жицу, без да познава добре правилника.

В края на август Тервел обяви като на шега, че ще участва в шампионата и ето че го направи. Той се качи на почетната стълбичка на категория до 73,5 килограма, след като показа отлични качества на татамито и стигна до финалния двубой. Там обаче бе дисквалифициран, след като заедно със своя съперник на гръб напусна очертанията на татамито при изпълнението на техника.

След срещата Замфиров с усмивка призна, че не е бил напълно запознат с правилата и е смятал действията си за логични.

“Той не ме душеше, ама ми беше некомфортно на врата и излязох навънка, за да ме върнат. Той няма как да ме удуши докато съм прав, това е физически невъзможно, трябва да се наведа. И си викам, че ако изляза те ще ни върнат, защото ми се стори логично. Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника”, коментира с усмивка той пред баща си Анатолий и камерата на bTV.

Тервел Замфиров е единственият български световен шампион в паралелния слалом при мъжете. Подготовката му обаче е нетипична. Той не се ограничава само със сноуборда. През цялата година практикува различни спортове, като кайт сърф, рафтинг, джудо, тенис, кара мотор и притежава черен колан по джудо.

След приключването на държавното първенство по бразилско жиу-жицу Тервел вече може да насочи изцяло вниманието си към своя спорт - сноуборда.

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