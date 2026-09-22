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Луиш Фиго за началото на битката между Барселона и Реал Мадрид този сезон

  • 22 сеп 2026 | 14:57
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Луиш Фиго за началото на битката между Барселона и Реал Мадрид този сезон

След изиграването на едва седем кръга в Ла Лига отборът на Барселона вече има преднина от шест точки пред Реал Мадрид на Жозе Моуриньо. Каталунският гранд демонстрира впечатляваща форма с 31 отбелязани гола, докато „белите“ вече допуснаха две поражения – срещу Бетис и Атлетико Мадрид. Луиш Фиго, който е играл и за двата клуба, похвали старта на сезона за Барса.

„Започнаха много силно. Побеждават, играят добре, вкарват голове“, заяви той в интервю за „Радио Марка“.

Бившият португалски футболист, който навремето напусна каталунския клуб, за да се присъедини към Реал Мадрид, смята, че силната версия на Барселона допринася за статута на Ла Лига. „За испанския футбол това, разбира се, е добре, но трябва да видим как ще протече сезонът, който е много дълъг“, уточни португалецът.

Въпреки разочароващото начало, Фиго вярва, че Реал Мадрид ще се стабилизира.

„Сигурен съм, че Реал Мадрид ще се бори докрай. Това е състезание, в което трябва да си постоянен до май. Ще има възходи и падения през сезона“, анализира 53-годишният бивш играч, който посочи ключа за това „кралете“ да се борят за титлата в Ла Лига: „Когато има спадове, трябва да притежаваш зрелостта, а също и качеството, за да ги преодолееш и да продължиш напред.“

Фиго, носител на „Златната топка“ през 2000 г., коментира и индивидуалната награда, която ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. „Аз не гласувам, така че нямам този проблем в главата си“, отбеляза португалецът, който похвали Мбапе, един от кандидатите заедно с Хари Кейн и Ламин Ямал: „Той винаги е на много високо ниво. Свикнали сме да бъде един от най-добрите в света, да вкарва голове.“

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