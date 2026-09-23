Търпението на Моуриньо към Винисиус се изчерпва

В Реал Мадрид назряват проблеми. Клубът под ръководството на Жозе Моуриньо не успя да се справи с градското дерби срещу Атлетико и ситуацията му в класирането на испанската Ла Лига се усложни. Освен това вестник „Марка“ съобщи за нарастващото недоволство на опитния треньор от Винисиус Жуниор.

Въпреки че двубоят срещу Атлетико Мадрид беше съпътстван от спорни съдийски решения, за феновете най-важната информация е, че Реал Мадрид, след загубата с 1:2, заема едва четвърто място и изостава на шест точки от лидера Барселона. Атмосферата в отбора не е най-добра, за което съобщиха и испанските журналисти. Според тях 63-годишният треньор не е доволен от бразилския национал.

„Търпението на Моуриньо към Винисиус е на предела си, което е очевидно от последните му решения. След началото на сезона, когато се опитваше разумно да управлява игровото време на Винисиус и Мбапе, за да избегне минали проблеми, свързани със сравняването на ролите и важността на двамата играчи, изглежда, че това споразумение е нарушено – поне що се отнася до бразилеца“, съобщава вестник „Марка“.

За това свидетелства и фактът, че мачът срещу Атлетико беше четвърти пореден за Винисиус Жуниор, който той не доигра докрай. Крилото не е в най-добра форма, има слаби статистики и не помага на отбора в ключови моменти. Според журналисти е възможно Жозе Моуриньо да му отнеме мястото в стартовия състав.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages