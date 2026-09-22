Oще циркове от мадридското дерби, уловиха легенда на Атлетико с просташки жестове и думи към пейката на Реал

Напрежението от терена в горещото градско дерби между Атлетико Мадрид и Реал (2:1) определено премина всички граници на спортното съперничество. На фона на огромните претенции на "лос бланкос" към съдийските отсъждания, двата отбора се спречкаха сериозно на полувремето, а записите от камерите уловиха нов скандален момент.

Atención a lo que captaron las cámaras de @DAZN_ES



🤬Gabi se dirige al banquillo del Real Madrid en los siguientes términos: "me vais a comer la po**"



Rudiger le recrimina el gesto y le afea su actitud



😱Bellingham se une a la trifulca y responde duramente a Gabi: "Cuando tú… — Herederos del Manzanares - 🎙Podcast (@Herederos_ATM) September 21, 2026

Става дума за това, че легендата на Атлетико Мадрид Габи Фернандес, който е бивш капитан на отбора и настоящ член на треньорския щаб на Диего Симеоне, показва неприлични жестове и обижда брутално пейката на Реал.



Всичко започна още през първото полувреме, когато грубото влизане на Канг-Ин Лий срещу Федерико Валверде остана без публично предупреждение, което предизвика гняв на скамейката на Реал. При оттеглянето за почивка на полувремето, централният защитник на кралския клуб Антонио Рюдигер влезе във физическа саморазправа с Мортен Хюлманд точно пред входа на тунела, където се наложи намесата на охраната.

🚨 Gabi (Atleti’s assistant manager) to Real Madrid’s bench:



"You will suck my d*ck.



You will suck my d*ck.



You will suck my d*ck."



Rudiger then confronted him. @MPlusDeportes pic.twitter.com/lnU7fVqXeK — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 21, 2026

В общия хаос, който последва, на преден план излезе Габи Фернандес, легендарният капитан, изиграл 417 мача за Атлетико и завърнал се това лято като помощник на Диего Симеоне. Камерите на телевизия DAZN заснеха скандални детайли от неговите действия.

В един момент Габи пред всички се хвана за слабините и жестикулира към скамейката на Реал. След това директно се приближи до Антонио Рюдигер и многократно му крещеше: „Ще ми го смучеш! Ще ми го смучеш!“.

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Вербалният и физически сблъсък в тунела придоби такива размери, че началото на второто полувреме закъсня цели пет минути, докато ситуацията не се успокои. Главният съдия Мигел Анхел Ортис Ариас беше принуден да изгони членове на треньорските щабове - треньорът на вратарите на домакините Пабло Верчелоне и помощникът на Жозе Моуриньо Педро Мачадо, който се караше именно с Габи и с ръце му показваше да отиде в съблекалнята.

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Твърде възможно е записите на неприличното поведение на Габи, които обиколиха Испания и Европа, да му докарат сериозно наказание от Дисциплинарната комисия към Ла Лига.

Скандалите продължиха и след края на двубоя, като Диего Симеоне и Жозе Моуриньо не пестиха острите си думи. Реал Мадрид излезе с официално изявление, в което бурно критикуваше съдийството, докато Атлетико не пропусна да се подиграе на съперника също в социалните мрежи.

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Снимки: Imago