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Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)? Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
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Христо Крушарски е взел решение да се раздели с Локомотив Пловдив, научи Sportal.bg. Очаква се собственикът на „черно-белите“ да обяви намерението си пред медиите на пресконференция или чрез официално съобщение в каналите на клуба, като това трябва да се случи най-късно в сряда.

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Решението на Крушарски идва след поредната ескалация на напрежението между него и привържениците на Локомотив. В неделя, преди домакинството на ЦСКА, протестът на феновете достигна нова точка. Запалянковците блокираха централния вход на „Лаута“, като поставиха верига и катинар, а автобусът на ЦСКА остана блокиран за близо 20 минути. Наложи се полицията да се намеси и да отвори входа с клещи.

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Всичко това се случи на фона на тежкия старт на Локомотив през сезона и натрупаното през последните седмици недоволство срещу управлението на клуба. Фенклубът на „смърфовете“ вече организира срещи и акции с основно искане за оттеглянето на Крушарски.

Вчера Локомотив успя да спре ЦСКА за 1:1 на „Лаута“, но резултатът не промени отношенията между ръководството и публиката. „Черно-белите“ остават в зоната на изпадащите със 7 точки след десет кръга.

Все още няма яснота при какви условия Крушарски би се разделил с Локомотив и дали ще поиска финансова компенсация за направените от него инвестиции и разходи по издръжката на клуба.

Припомняме, че още през юли самият Крушарски заяви, че е готов да предаде клуба на човек, който може да поеме месечната му издръжка, като тогава посочи сума от около 300 000 евро на месец. Той също така каза, че отдавна е отворил темата за евентуална продажба на Локомотив и че би приел човек, който иска да инвестира и да помага.

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