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11-те на Монтана и Хебър

  • 21 сеп 2026 | 18:29
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11-те на Монтана и Хебър

Станаха ясни стартовите състави на Монтана и Хебър, които излизат в мач от 10-ия кръг на Втора лига.

Двубоят е от съществено значение и за двата отбора, които са пряко замесени в битката за оцеляване.

МОНТАНА - ХЕБЪР

МОНТАНА: 30. Симеонов, 27. Кингсли, 4. Кузманович, 18. Балъков, 8. Атанасов, 24. Григоров, 10. Каменов, 3. Иванов, 25. Василев, 7. Милушев, 11. Алиев

ХЕБЪР: 1. Груев, 7. Павлов, 89. Куао, 6. Георгиев, 4. Цонков, 84. Тисовски, 92. Гергишаров, 33. Тилев, 19. Роймар, 98. Михайлов, 3. Кръстев

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