Мбапе: Да играя под ръководството на Зодан е като сцена във филм

Капитанът на Франция Килиан Мбапе казва, че да бъде ръководен от Зинедин Зидан в националния отбор на Франция е "като във филм". Двамата ще работят заедно за първи път по време на тази пауза за международни мачове, след като Зидан се завръща на треньорския пост пет години след напускането на Реал Мадрид.

Миналата седмица Мбапе определи Зидан като "играча, който най-добре олицетворява френския отбор", отбелязвайки, че той е оставил незаличима следа във френския футбол. Мбапе е ключова фигура за настоящото поколение френски футболисти, след като поведе "петлите" към втората им световна титла през 2018 година и им помогна да се стигнат до финал и четири години по-късно. Зидан потвърди миналата седмица, че Мбапе ще продължи да бъде капитан на Франция.

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В интервю за испанския вестник "Ас" Мбапе обясни, че Зидан е бил част от кариерата му още от ранните му години.

"Да, преди години той ме заведе на тренировъчната база на Реал Мадрид", каза Мбапе. - Бях на 13 или 14 години, това беше преди много време. А сега той е треньорът ми в националния отбор. Прилича на сцена от филм, но той е на най-високо ниво”.

Зидан замени бившия си съотборник от националния отбор на Франция Дидие Дешан след Световното първенство, с което сложи край на 14-годишния мандат на последния начело на отбора.

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"Това е нов етап с нов треньор. Ще бъде ново преживяване за всички, тъй като досега сме имали само Дешан. За нас това ще бъде промяна, но мисля, че всичко ще се получи много добре”, смята Мбапе.

В петък Франция ще се изправи срещу Турция в Лигата на нациите в дебюта на Зидан като селекционер на Франция, след което предстоят мачове срещу Белгия и Италия.

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Снимки: Imago