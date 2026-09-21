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Мбапе потуши напрежението с Дембеле около "Златната топка"

  • 21 сеп 2026 | 20:56
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Мбапе потуши напрежението с Дембеле около "Златната топка"

Надпреварата за „Златната топка“ доведе до лек сблъсък между Килиан Мбапе и Усман Дембеле, който през последните дни подхрани спекулациите за възможно напрежение между двете големи звезди на френската атака. Сега, когато и двамата са на лагер с националния отбор на Франция, капитанът на “петлите” реши да сложи край на въпроса.

Всичко започна на 11 септември в интервю за „Франс Футбол“. Мбапе коментира шансовете си да спечели „Златната топка“, която ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. Сравнявайки своя път с този на Дембеле, той изрече фраза, която не остана незабелязана. „Той винаги е бил смятан за талантлив играч. Мен винаги са ме възприемали като избрания. Бях на върха от самото начало. Той имаше различен път, контузии, но се възстанови добре“, обясни нападателят на Реал Мадрид за бившия си съотборник в ПСЖ.

Два дни по-късно дойде и отговорът на Дембеле. Актуалният носител на „Златната топка“ говори пред "Лига 1+“ и, без да споменава директно Мбапе, използва именно израза на своя съотборник. „През цялата си кариера не съм казал и дума, работих изключително много. Както казах, никога не съм бил избраният, но работих здраво и миналата година бях възнаграден с фантастичен сезон в ПСЖ. А тази година ще видим, без напрежение, спокойно.“

Събирането им в националния отбор на Франция повиши очакванията още повече. Мбапе обаче побърза да охлади всякакви интерпретации за личен конфликт. В изявление пред „Екип“ той увери, че вече е разговарял с Дембеле и беше категоричен: „Вече говорих с него и не, няма напрежение. Той ми е приятел. Мисля, че наистина няма никакъв проблем по този въпрос, много съм спокоен“, заяви №10 на събитие на новия си спонсор.

Играчът на Реал Мадрид смята също, че полемиката се е разраснала заради самия контекст около националния отбор: „По време на Лигата на нациите и мачовете на френския национален отбор винаги трябва да се търси тема за дебат и мисля, че тази е много добре избрана“, завърши той.

Зидан: Мбапе ще бъде моят капитан, в отбора няма да има дискусии за "Златната топка"
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