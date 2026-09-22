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  3. Бразилските клубове одобриха намаляване на лимита за чужденци

Бразилските клубове одобриха намаляване на лимита за чужденци

  • 22 сеп 2026 | 07:25
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Бразилските клубове одобриха намаляване на лимита за чужденци

Клубовете от Серия "А" и Серия "Б" на бразилското първенство одобриха предложение на Бразилската футболна конфедерация (КБФ) за постепенно намаляване на броя на чуждестранните играчи, разрешени на мач. Решението, взето след гласуване в Рио де Жанейро, цели да създаде повече възможности за младите таланти, израснали в Бразилия.

В момента отборите могат да включват до девет чуждестранни футболисти в състава си за мач. С новата мярка този лимит ще бъде намален до осем през 2027 г., като постепенно ще спадне до пет през 2030 г. Поетапното въвеждане е обмислено така, че да не навреди на клубовете с вече действащи дългосрочни договори. Само Баия и Фламенго гласуваха против промяната.

КБФ обосновава мярката с необходимостта да се защити и насърчи развитието на младите играчи. Според проучване на организацията, възможностите за местните таланти намаляват, като този феномен се засилва от 2023 г., когато лимитът за чужденци се увеличи до седем. Оттогава времето за игра на чуждестранните футболисти надминава това на младите, чието използване е драстично намалено.

Организацията смята, че привличането на по-опитни чуждестранни играчи води до пренебрегване на младите, които все още се нуждаят от време, за да узреят. Друг факт, който подкрепя решението, е средната възраст в бразилското първенство, която е 28,5 години – по-висока от тази в други водещи лиги като испанската (27), френската (26) и италианската (26,1).

Освен въпроса с чужденците, беше одобрена и промяна в правилата за картотекиране на играчи. От следващата година клубовете ще могат да картотекират 50 футболисти, като поне 20 от тях трябва да са на възраст до 23 години. Целта е до 2030 г. съставите да се състоят от 25 играчи без възрастово ограничение и 25 на възраст под 23 години, като по този начин се засилва ангажиментът към развитието на млади таланти.

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