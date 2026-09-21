В дербито се видя, че Винисиус и Мбапе продължават да си пречат

Хесус Мата, “Марка”



Дербито на „Метрополитано“ отново остави много въпросителни пред Реал Мадрид. Загубата с 1:2 от Атлетико Мадрид не само донесе поражение и остри коментари от Жозе Моуриньо по адрес на съдийството, но и отново извади на преден план проблем, който съпътства отбора отдавна и стана особено видим в поведението на двете му големи звезди. Винисиус Жуниор и Мбапе отново си пречат на терена.

Картите на движение на двамата (heat map на англ.) в двубоя са показателни. Винисиус е силно концентриран в левия сектор, както е обичайно за него, но също така заема и вътрешни зони. Мбапе, от своя страна, започва на хартия като нападател в схемата 4-2-3-1 на Моу, но неговият радиус на действие също се простира наляво. Резултатът е значително струпване на двамата в едни и същи пространства. Отново същото.

Това в никакъв случай не е нов проблем. От пристигането на френската звезда преди две години Вини и Мбапе изглеждат обречени да не се разбират, като периодите им на добра форма често се разминават: когато единият набере скорост, другият зацикля. И така при четирима различни треньори – Анчелоти, Чаби Алонсо, Арбелоа и Моуриньо.

На „Метрополитано“ нито един от двамата не успя да превърне това съжителство в ефективна атака. Според данните на “Опта” Реал завърши мача с едва 0,32 очаквани гола (xG) – най-ниският им показател в мач от Ла Лига от февруари 2015 г. насам. Мбапе отправи само един удар, а Винисиус – два, преди да бъде заменен в 54-тата минута.

Проблемът се изостря и от факта, че през същата седмица новият селекционер на Франция Зинедин Зидан намекна на първата си пресконференция, че много харесва Килиан да играе по лявото крило. Френски източници като „ЕР Ем Се Спорт“ дори твърдят, че треньорът вече се е обадил на играча на Реал Мадрид, за да му съобщи, че при него ще играе именно на тази позиция.

Това е един безкраен проблем, който ще продължи да бъде тема на разговор сред привържениците на Реал след болезнената загуба в дербито. Той съвпада и с лош момент за отбора, и най-вече за бразилеца, докато Ян Диоманде чука на вратата, след като беше един от малкото позитивни лъчи за тима при поредното поражение на „Метрополитано“. Засега топката е в полето на Моуриньо.

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