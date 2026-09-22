Ван Дайк разкри как Чави го е убедил да остане част от националния отбор

Вирджил ван Дайк разкри, че е взел решение да продължи кариерата си в националния отбор на Нидерландия след разговор с новия селекционер на „оранжевите“ Чави Ернандес.

35-годишният защитник на Ливърпул сподели подробности за срещата, която го е убедила да остане част от тима.

Ван Дайк ще обсъжда бъдещето си в националния отбор с новия селекционер Чави

„Това беше много важно решение. Имах нужда да почувствам увереност, както и уважение и радост – всичко, което исках. Усетих го още от първата секунда, така че не беше необходим дълъг разговор. Но беседата беше отлична“, заяви Ван Дайк.

„Очаквам с нетърпение бъдещето. Нека направим следващите две години наистина страхотни“, добави опитният бранител.

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Снимки: Gettyimages