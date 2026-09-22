Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Ван Дайк разкри как Чави го е убедил да остане част от националния отбор

Ван Дайк разкри как Чави го е убедил да остане част от националния отбор

  • 22 сеп 2026 | 07:01
  • 712
  • 0
Ван Дайк разкри как Чави го е убедил да остане част от националния отбор

Вирджил ван Дайк разкри, че е взел решение да продължи кариерата си в националния отбор на Нидерландия след разговор с новия селекционер на „оранжевите“ Чави Ернандес.

35-годишният защитник на Ливърпул сподели подробности за срещата, която го е убедила да остане част от тима.

Ван Дайк ще обсъжда бъдещето си в националния отбор с новия селекционер Чави
Ван Дайк ще обсъжда бъдещето си в националния отбор с новия селекционер Чави

„Това беше много важно решение. Имах нужда да почувствам увереност, както и уважение и радост – всичко, което исках. Усетих го още от първата секунда, така че не беше необходим дълъг разговор. Но беседата беше отлична“, заяви Ван Дайк.

„Очаквам с нетърпение бъдещето. Нека направим следващите две години наистина страхотни“, добави опитният бранител.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилските клубове одобриха намаляване на лимита за чужденци

Бразилските клубове одобриха намаляване на лимита за чужденци

  • 22 сеп 2026 | 07:25
  • 406
  • 0
Отлъченият Азмун отново ще играе за Иран

Отлъченият Азмун отново ще играе за Иран

  • 22 сеп 2026 | 06:42
  • 394
  • 0
Мбапе: Да играя под ръководството на Зидан е като сцена във филм

Мбапе: Да играя под ръководството на Зидан е като сцена във филм

  • 22 сеп 2026 | 06:03
  • 2130
  • 6
Окан Бурук получи вот на доверие от ръководството на Галатасарай

Окан Бурук получи вот на доверие от ръководството на Галатасарай

  • 22 сеп 2026 | 05:40
  • 1923
  • 0
Инфантино е отворен за диалог относно търговската реформа във ФИФА

Инфантино е отворен за диалог относно търговската реформа във ФИФА

  • 22 сеп 2026 | 04:55
  • 1404
  • 1
Ювентус ще решава вратарския проблем с бразилски ветеран

Ювентус ще решава вратарския проблем с бразилски ветеран

  • 22 сеп 2026 | 04:32
  • 1525
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 13827
  • 28
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 34857
  • 144
Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

  • 21 сеп 2026 | 20:33
  • 14932
  • 4
Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

Хебър се разправи с Монтана като гост, отменен редовен гол и изпусната дузпа направиха кошмара на "сините" пълен

  • 21 сеп 2026 | 21:21
  • 20610
  • 19
Дубълът на ЦСКА с успех, драма в Плевен - резултати и класиране от Втора лига

Дубълът на ЦСКА с успех, драма в Плевен - резултати и класиране от Втора лига

  • 21 сеп 2026 | 19:43
  • 54540
  • 28
Официално: Тежък удар за Англия и Тухел, звезди на Арсенал, Челси и Ман Юнайтед отпаднаха от състава

Официално: Тежък удар за Англия и Тухел, звезди на Арсенал, Челси и Ман Юнайтед отпаднаха от състава

  • 21 сеп 2026 | 17:52
  • 19822
  • 6