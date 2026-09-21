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Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

  • 21 сеп 2026 | 20:33
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Локомотив (Пд) остана без изпълнителен директор

Локомотив Пловдив остана без изпълнителен директор, научи Sportal.bg. Венцислав Христов вече не заема поста, като раздялата между двете страни е настъпила преди неделното домакинство на ЦСКА, завършило 1:1. Очаква се официално съобщение от клуба.

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Ексцесии на "Лаута"! Блокираха играчите на ЦСКА в автобуса, полицията разчисти ядосани фенове, отваря врати с клещи

Христов бе назначен на позицията сравнително наскоро, но престоят му в клуба се оказа кратък. Бившият нападател е присъствал само на два мача на „Лаута“.

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Новината идва на фона на напрегната ситуация около клуба. В последните дни Локомотив попадна във фокуса и заради проблемите около стадион „Христо Бонев“, за който Лицензионната комисия към БФС постави конкретни изисквания.

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