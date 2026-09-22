Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

ЦСКА е на броени часове от обявяването на нов старши треньор. “Червените” са в заключителни преговори за назначаването на наследник на Христо Янев, след като през миналата седмица поканиха трима чуждестранни специалисти да посетят базата и офисите на клуба в София. За един от тях – беларусина Алексей Шпилевский, вече стана ясно, че е отпаднал като вариант. Сред фаворитите със сигурност е испанец, а новият наставник може да бъде обявен буквално всеки момент.

По този начин ЦСКА ще завърши значителния обем от работа, стартирал след подадената от Христо Янев оставка на 8 септември (вторник), ден преди сблъсъка за Суперкупата на България. Спортният директор Валентин Илиев вече сподели, че в клуба е обсъждан голям списък с имена, които впоследствие са били сведени до четири. „Тема Спорт“ твърди, че реално разглежданите кандидатури са били над 20, като за всяка от тях са събирани и външни мнения. Водещо име в първоначалното филтриране е бил испанецът Хуан Франсеск Ферер-Руби, който за последно води Алмерия и остана на крачка от промоция в Ла Лига след загуба във финалния бараж срещу Малага. Централната фигура в процеса по избиране на нов треньор е изпълнителният шеф Вангел Вангелов, активно подпомаган от спортния директор Валентин Илиев.

Шпилевский излезе с официална позиция за преговорите с ЦСКА

„Тема Спорт“ разкри имената и на още двама специалисти, които са били предложени на ЦСКА и са разглеждани в клубния офис. Става въпрос за 44-годишния сърбин Жарко Лазетич и 56-годишния испанец Асиер Гаритано.

Лазетич минава за един от най-обещаващите наставници в западната ни съседка. Като нападател играе за Бежания, Партизан, Войводина, гръцкия Родос и други, а с Партизан печели дубъл през 2007/08 г. Треньорският му път започва в Срем (Яково), след което работи в школата и първия тим на Партизан, води Телеоптик и Металац. Името му изгрява начело на ТСЦ Бачка Топола. През 2022/23 г. извежда тима до второ място в Сърбия, а сезон по-късно – до трето и участие в групите на Лига Европа срещу Уест Хам, Фрайбург и Олимпиакос. През 2024 г. е избран за треньор №1 в сръбското първенство и преминава в Макаби (Тел Авив). Още в първия си сезон печели титлата, Суперкупата и Купата на лигата, но е освободен през януари 2026 г. след серия слаби резултати. През лятото поема Ал Таавон, където играе родният национал Марин Петков. Престоят му обаче трае само няколко месеца – седем кръга без победа в първенството и загуба с 0:6 от Ал-Хилал водят до уволнението му преди две седмици. Лазетич е известен с интензивен, модерен футбол.

Испанец и германец са фаворити за треньор на ЦСКА

Асиер Гаритано е роден на 6 декември 1969 г. в Бергара, Страната на баските. Като нападател минава през школата и дубъла на Атлетик Билбао, Ейбар, Кадис, Бургос и Аликанте, без да стигне до постоянна роля в елита. Треньорската му кариера започва в Аликанте, а името му изгрява в Леганес. Поема клуба през 2013 г. в третото ниво, извежда го в Ла Лига 2 още през първия сезон, а през 2016-а постига историческо първо класиране за Ла Лига. Задържа отбора два сезона в елита и достига полуфинал за Купата на краля, отстранявайки Реал Мадрид. През 2018 г. поема Реал Сосиедад, но е уволнен след слаба серия. В Алавес се разделят с него през юли 2020 г. след пет поредни загуби. При втория му престой в Леганес стига до плейофите за промоция в елита, но следващия сезон е освободен с тима в зоната на изпадащите. През сезон 2023/24 извежда Тенерифе до 12-тото място и сам обявява, че е по-добре клубът да започне с нов треньор. Последно бе в Спортинг (Хихон), който спаси от изпадане в трета дивизия през 2025 г., но пет поредни поражения доведоха до уволнението му през октомври.

ЦСКА пази в строга тайна кандидатите, с които е достигнал до заключителни преговори. Според запознати, фаворит за поста е испанец, но не е изключено да се стигне и до изненада. Вече стана ясно, че “армейците” са се разминали с Хосе Луис Мендилибар и са прекратили контакта с Алексей Шпилевский.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google