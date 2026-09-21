Инфантино е отворен за диалог относно търговската реформа във ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино оттегли спорен проект за търговска реформа и предложи да се проведе независима проверка на системата за управление на организацията. Това съобщава „Ди Атлетик“.

В писмо до членовете на съвета и ръководителите на 211-те национални футболни асоциации Инфантино предлага две стъпки. Първо, да се поръча независим одит на начина, по който ФИФА взема важни решения, и да се получат препоръки за подобрения. Второ, да се проведат консултации с футболните конфедерации и асоциации, за да се обсъди как процесът на вземане на решения да стане по-надежден, ясен и прозрачен, както и кой за какво трябва да носи отговорност – президентът, съветът или конгресът.

Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

Всичко започна с идеята за създаване на компанията „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“, която трябваше да обедини търговската дейност и организацията на турнири, като в проекта се предвиждаше привличането на частни инвеститори. УЕФА обаче се противопостави остро и дори заплаши с бойкот на турнирите на ФИФА. В резултат на това проектът беше спрян.

Инфантино призна, че идеята е станала публично достояние преждевременно – преди да бъде обсъдена пълноценно във ФИФА и представена на съвета и асоциациите.

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„Това си остана предложение, а не решение. Сега то е оттеглено и няма да бъде реализирано“, се казва в писмото.

Според Инфантино демократичните процеси, независимостта и спортният авторитет на ФИФА никога не са били предлагани за продан.

Джани Инфантино оглавява ФИФА от 2016 г. и планира да се кандидатира за президентските избори през 2027 г., които ще се проведат в Мароко. Заседанието на съвета на ФИФА е насрочено за 15 октомври.

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Снимки: Gettyimages