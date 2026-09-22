Отлъченият Азмун отново ще играе за Иран

Нападателят на клуба от ОАЕ Шабаб Ал-Ахли Сардар Азмун, обяви, че се завръща в състава на националния отбор на Иран. Футболистът получи повиквателна за лагера преди приятелските срещи с Узбекистан (24 септември) и Русия (29 септември).

„От 2014 г. до днес преживях много с фланелката на националния отбор. Никога не съм се чувствал откъснат от тима, дори когато не бях с него. Сърцето ми страдаше за отбора и копнееше да чуе националния химн преди началото на мача. Когато разбрах, че отново са ме поканили, изпитах радост като първия път. Не съм ядосан на никого. Няма нищо, което трябва да доказвам. Просто се радвам, че отново имам възможност да се боря за страната, която обичам с цялото си сърце. Липсваше ми. Върнах се!“, написа Азмун в социалните мрежи.

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Преди това 31-годишният футболист не попадна в състава за Световното първенство. В медиите се появиха информации, че причина за това може да са били негови публикации в социалните мрежи.



Нападателят има 91 мача и 57 гола за националния отбор. На клубно ниво той е защитавал цветовете на Зенит, Рубин, Ростов, Байер (Леверкузен) и Рома.

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Снимки: Imago