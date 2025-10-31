Бивш капитан на Атлетико с над 400 мача за клуба разкритикува Винисиус и похвали Чаби Алонсо

Легендата на Атлетико Мадрид Габи Фернандес, който има над 400 мача за тима и е бивш капитан на "дюшекчиите", е поредният в Испания, който остро разкритикува поведението на Винисиус Жуниор след смяната му в мача срещу Барселона (2:1).

Липсва нещо важно в извинението на Винисиус, отбеляза легенда на Реал Мадрид

"Винисиус всеки ден тества хората около себе си. За мен това беше очаквано. Този, който трябва да предприеме действия, е треньорът. Нито един играч никога не ми е правил такова нещо. Това е, което най-много мразя във футбола: жестовете и публичните прояви. Всичко, което искате да кажете, да бъде на четири очи“, заяви пред "El Larguero" бившият футболист, който доскоро бе треньор на втородивизионния Сарагоса.

🚨 Gabi Fernandez: "What Vinicius did to Xabi was unacceptable. It's like he puts everyone around him to the test every single day. It’s unacceptable and egocentric to apologize and leave the coach out. The coach needs to take matters into his own hands."@ellarguero pic.twitter.com/GAs4nNAKp1 — Atletico Universe (@atletiuniverse) October 31, 2025

Легендата на Атлети обаче похвали поведението на треньора на Реал Мадрид Чаби Алонсо. "Реал Мадрид не е Леверкузен и той се сблъсква със ситуации, които не е очаквал, но ги разрешава добре“, каза Габи, преди да разкритикува отново бразилския национал.

"Очевидно, веднага след края на мача, трябва да говориш с него. Що се отнася до изявлението, в което единственият човек, на когото не се извинява, е треньорът, това е неприемливо. Това е егоцентрично отношение, реалността на съвременния футбол. Аз не го приемам“, заяви Габи.