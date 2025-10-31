Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Бивш капитан на Атлетико с над 400 мача за клуба разкритикува Винисиус и похвали Чаби Алонсо

Бивш капитан на Атлетико с над 400 мача за клуба разкритикува Винисиус и похвали Чаби Алонсо

  • 31 окт 2025 | 17:57
  • 717
  • 0
Бивш капитан на Атлетико с над 400 мача за клуба разкритикува Винисиус и похвали Чаби Алонсо

Легендата на Атлетико Мадрид Габи Фернандес, който има над 400 мача за тима и е бивш капитан на "дюшекчиите", е поредният в Испания, който остро разкритикува поведението на Винисиус Жуниор след смяната му в мача срещу Барселона (2:1).

Липсва нещо важно в извинението на Винисиус, отбеляза легенда на Реал Мадрид
Липсва нещо важно в извинението на Винисиус, отбеляза легенда на Реал Мадрид

"Винисиус всеки ден тества хората около себе си. За мен това беше очаквано. Този, който трябва да предприеме действия, е треньорът. Нито един играч никога не ми е правил такова нещо. Това е, което най-много мразя във футбола: жестовете и публичните прояви. Всичко, което искате да кажете, да бъде на четири очи“, заяви пред "El Larguero" бившият футболист, който доскоро бе треньор на втородивизионния Сарагоса.

Легендата на Атлети обаче похвали поведението на треньора на Реал Мадрид Чаби Алонсо. "Реал Мадрид не е Леверкузен и той се сблъсква със ситуации, които не е очаквал, но ги разрешава добре“, каза Габи, преди да разкритикува отново бразилския национал.

"Очевидно, веднага след края на мача, трябва да говориш с него. Що се отнася до изявлението, в което единственият човек, на когото не се извинява, е треньорът, това е неприемливо. Това е егоцентрично отношение, реалността на съвременния футбол. Аз не го приемам“, заяви Габи.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

  • 31 окт 2025 | 15:20
  • 700
  • 0
Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 11773
  • 17
Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

  • 31 окт 2025 | 14:07
  • 683
  • 0
Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 3390
  • 0
От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 673
  • 1
Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

  • 31 окт 2025 | 13:12
  • 988
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

Фратрия 1:0 Вихрен, пропуск на Капитанов

  • 31 окт 2025 | 18:30
  • 5650
  • 7
БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

БФС не разбрал какво се е случило на Черно море - Левски, обяви наказанието на Светльо Вуцов

  • 31 окт 2025 | 16:51
  • 39230
  • 23
Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

Веласкес: Разбрах за това преди три минути, абсолютно ми е все едно какво се пише, звучи ми като анекдот

  • 31 окт 2025 | 16:20
  • 29517
  • 19
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 45233
  • 191
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

  • 31 окт 2025 | 16:46
  • 6270
  • 0
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 28591
  • 89