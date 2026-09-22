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Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
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Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Централният защитник на Левски Кристиан Макун не скри радостта си от новия договор, който подписа със "сините" в началото на септември. Националът на Венецуела сподели, че е горд да бъде част от това, в което се е превърнал клубът.

"Много съм щастлив, че удължих договора си с Левски. Тук се чувствам прекрасно. Преживях специални моменти, а всички се отнасят с голяма любов към семейството ми. Усещаме огромно уважение. Това са нещата, които ценя изключително много.

Макун преподписа с Левски
Макун преподписа с Левски

Горд съм, че съм част от това, в което се превърна клубът. Завръщане към величието, което заслужава. Много се вълнувам и съм готов да приема новите предизвикателства. Ще продължа да давам най-доброто от себе си както на терена, така и извън него", заяви Макун пред собствения си сайт.

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