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Окан Бурук получи вот на доверие от ръководството на Галатасарай

  • 21 сеп 2026 | 22:09
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Окан Бурук получи вот на доверие от ръководството на Галатасарай

Ръководството на Галатасарай публикува официално изявление, в което потвърди доверието си към старши треньора Окан Бурук и определи слуховете за неговата оставка като неверни.

На 19 септември Галатасарай претърпя тежко поражение с 0:4 при гостуването си на Трабзонспор. В този мач Мохамед Салах отбеляза хеттрик и добави една асистенция. След изиграването на шест кръга грандът от Истанбул има 13 точки и заема второ място в класирането, отстъпвайки на Амед само по допълнителни показатели.

„В последно време в редица медии и в някои профили в социалните мрежи се появяват твърдения – уж от мое име и от името на борда на директорите на клуба – относно ситуацията около старши треньора Окан Бурук и отбора. Тези съобщения не отговарят на истината“, се казва в изявлението на президента на Галатасарай Дурсун Айдън Йозбек.

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„Ние сме в постоянен контакт с Окан. Лично му се обадих след мача с Трабзонспор, за да изразя подкрепата си и да потвърдя нашето пълно доверие. Освен това, след неделната тренировка, проведохме лична среща в клубната база, на която обсъдихме текущото състояние на отбора и плановете за близкото бъдеще. Нашата вяра в Бурук и увереността ни в него бяха безусловни преди и остават такива и днес".

„За съжаление, отново се сблъскваме с опити да се посее раздор в клуба и сред феновете – всяка загуба на точки се превръща в повод за спекулации. Виждаме, че тези, които мълчат по време на победи, бързат да нарисуват картина на криза при първите признаци на неуспех. Очевидно е, че подобни действия едва ли са продиктувани от искрена загриженост за Галатасарай.“

„Нашата позиция остава непроменена: ще продължим да вървим напред с вяра и решителност под ръководството на Окан Бурук – точно както беше през последните четири години.“

„Разбираме, че резултатът от мача с Трабзонспор разочарова нашите привърженици. Но, запазвайки единството – аз, бордът на директорите, треньорският щаб, играчите и верните фенове на Галатасарай – ние няма да отстъпим нито на крачка от поставените цели.“

„Всички наши усилия са насочени към спечелването на пета поредна шампионска титла в Суперлигата и постигането на напредък на европейската сцена“, завършва изявлението на президента на клуба.

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Снимки: Gettyimages

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