Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Пресконференцията на новия старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол е първото официално събитие на реконструирания стадион "Българска армия". Sportal.bg използва момента, за да покаже как изглежда модерното спортно съоръжение отвън и отвътре.

Впечатление прави новият парк пред главния вход на "Армията", който е засаден с много дървета. Запазена е емблематичната чешма на Димитър Пенев. Тя бе възстановена през 2008 г. именно благодарение на непрежалимия Стратег и неговия голям приятел - дългогодишния управник на музея на "червените" Александър Манов.

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До чешмата ще бъде изграден и паметник на Пената - точно там, където в продължение на дълги години си определяше срещи с познати и непознати, а след това неизменно се отбиваше до "Дървеното".

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Вътрешните помещения на "Българска армия" са не по-малко впечатляващи от външния облик на стадиона. Всичко е изпипано до последен детайл, а феновете вече нямат търпение да се завърнат по трибуните.

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Съоръжението се сдоби с акт 16, а съвсем скоро се очаква ЦСКА да започне да играе домакинските си мачове в своя обновен дом.

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Снимки: Владимир Иванов