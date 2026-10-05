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Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев ракри каква ще бъде функцията на досегашният старши треньор Христо Янев, който подаде оставка, но ще продължи да работи при “червените”. Специалистът ще бъде отговорник за методологията на всички отбори на “армейците”.

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"Радвам се, че успяхме да стигнем до разбирателство и Христо Янев да остане да работи в ЦСКА. Неговата работа ще бъде свързана с методологията на отборите и да бъде спускан план за развитие, който да бъде контролиран от него”, каза Илиев по време на представянето на новия наставник Маркус Гиздол.

"Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволи да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание. Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете".

"Когато се подписва договор, той трябва да бъде приет и от двете страни. След като г-н Гиздол е тук, значи и двете страни сме дали съгласието си по този въпрос и контрактът е до края на сезона с опция за удължаване. Със сигурност плановете ни са да работим дълго, защото в негово лице виждаме, че той може да даде много на ЦСКА. Вярваме, че заедно можем да успеем. Затова не искаме да приемаме договора към кратокосрочен."

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