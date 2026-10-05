Тодор Киселичков: Заслужено спечелихме

Нефтохимик (Бургас) елиминира у дома Спортист (Своге) с 4:3 след изпълнения на дузпи. Съперниците си вкараха по един гол в редовното време и този резултат се запази и след продълженията. Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.
Нефтохимик ликува след дузпи
Тодор Киселичков, треньор на бургазлии коментира пред Sportal.bg.
„Много се радваме, че продължаваме напред в турнира. Единственият отбор от Трета лига сме, който отстрани съперник от професионалния футбол. Заслужихме този успех с играта си. Борихме се докрай. Пожелавам успех на Спортист (Своге)“.