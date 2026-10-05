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  2. Нефтохимик

Тодор Киселичков: Заслужено спечелихме

  • 5 окт 2026 | 15:20
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Тодор Киселичков: Заслужено спечелихме

Нефтохимик (Бургас) елиминира у дома Спортист (Своге) с 4:3 след изпълнения на дузпи. Съперниците си вкараха по един гол в редовното време и този резултат се запази и след продълженията. Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

Нефтохимик ликува след дузпи
Нефтохимик ликува след дузпи

Тодор Киселичков, треньор на бургазлии коментира пред Sportal.bg.  

„Много се радваме, че продължаваме напред в турнира. Единственият отбор от Трета лига сме, който отстрани съперник от професионалния футбол. Заслужихме този успех с играта си. Борихме се докрай. Пожелавам успех на Спортист (Своге)“.

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