Левски и ЦСКА играят в един ден за Купата

Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, държаща правата утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на турнира за Купата на България. Любопитно е, че двубоите на Левски и ЦСКА са предвидени за един ден - 18 октомври.

Ето програмата:

16.10.2026, 15:00 – Нефтохимик – ЦСКА 1948

16.10.2026, 19:00 – Янтра – Локомотив Пловдив

17.10.2026, 12:00 – Вихрен – Локомотив София

17.10.2026, 15:00 – Локомотив Горна Оряховица – Септември

17.10.2026, 15:00 – Рилски Спортист – Дунав

17.10.2026, 15:00 – Пирин – Хебър

17.10.2026, 15:00 – Академик Свищов – Славия

17.10.2026, 15:00 – Марек – Черно море

17.10.2026, 18:00 – Берое – Лудогорец

18.10.2026, 12:00 – Черноморец – Ботев Пловдив

18.10.2026, 15:00 – Несебър – ЦСКА

18.10.2026, 15:00 – Фратрия – Ботев Враца

18.10.2026, 15:00 – Спартак Пловдив – Арда

18.10.2026, 18:00 – Спартак Плевен – Левски

19.10.2026, 18:00 – Добруджа – Монтана

19.10.2026, 19:00 – Етър – Спартак Варна

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