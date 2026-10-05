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Левски и ЦСКА играят в един ден за Купата

  • 5 окт 2026 | 15:56
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Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и телевизията, държаща правата утвърди програмата за първия кръг от финалната фаза на турнира за Купата на България. Любопитно е, че двубоите на Левски и ЦСКА са предвидени за един ден - 18 октомври.

Ето програмата:

16.10.2026, 15:00 – Нефтохимик – ЦСКА 1948
16.10.2026, 19:00 – Янтра – Локомотив Пловдив

17.10.2026, 12:00 – Вихрен – Локомотив София
17.10.2026, 15:00 – Локомотив Горна Оряховица – Септември
17.10.2026, 15:00 – Рилски Спортист – Дунав
17.10.2026, 15:00 – Пирин – Хебър
17.10.2026, 15:00 – Академик Свищов – Славия
17.10.2026, 15:00 – Марек – Черно море
17.10.2026, 18:00 – Берое – Лудогорец

18.10.2026, 12:00 – Черноморец – Ботев Пловдив
18.10.2026, 15:00 – Несебър – ЦСКА
18.10.2026, 15:00 – Фратрия – Ботев Враца
18.10.2026, 15:00 – Спартак Пловдив – Арда
18.10.2026, 18:00 – Спартак Плевен – Левски

19.10.2026, 18:00 – Добруджа – Монтана
19.10.2026, 19:00 – Етър – Спартак Варна

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