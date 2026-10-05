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Рибарски и Емил Ценов говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

  • 5 окт 2026 | 17:15
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Рибарски и Емил Ценов говорят преди мача с Люксембург - очаквайте на живо!

Селекционерът на българския национален отбор Атанас Рибарски и полузащитникът Емил Ценов ще дадат пресконференция преди утрешното гостуване на Люксембург в четвърти двубой от Лигата на нациите. Брифингът стартира в 18:30 ч. и ще бъде предаван на живо в Sportal.bg.

Мачът на "Стад дьо Люксембург" е във вторник от 21:45 часа.

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"Лъвовете" вече се изправиха срещу Люксембург на "Колежа" на старта на надпреварата и допуснаха загуба с 1:2. Поражението дойде след обрат, след като Асен Чандъров откри резултата в 17-ата минута. След това родните национали завършиха наравно с Естония (0:0), а преди два дни отстъпиха на Исландия (0:3) в Рейкявик.

Марин Петков напусна лагера на България
Марин Петков напусна лагера на България

България е на последното място в своята група C4 със само една спечелена точка, докато предстоящият ни противник има три пункта в актива си и заема третата позиция.

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