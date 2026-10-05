УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

Дисциплинарната комисия към УЕФА обяви санкциите на Левски и АЕК (Атина) след двата мача помежду им в плейофния кръг на Шампионска лига, видя Sportal.bg.

Родният първенец е глобен с общо 22 625 евро заради провинения на феновете в първия двубой на “Васил Левски”. 16 000 евро са заради блокиране на пътеходи и още 6625 евро поради хвърлени предмети.

Двойно по-голяма е санкцията за АЕК, наложена им заради реванша в Атина. Гръцкият първенец ще трябва да плати точно 45 000 евро. Пет хиляди от тях са, че домакините не са осигурили безопасността на делегацията на Левски. Други 20 000 са за блокиране на пътеходи, още 18 000 поради използване на лазер и нови 2000 заради пиротехника.

Левски - АЕК (0:0)

Левски

Блокиране на пътеходи - 16 000 евро;

Хвърлени предмети - 6625 евро;

Общо: 22 625 евро.

АЕК - Левски (4:0)

АЕК

Блокиране на пътеходи - 20 000 евро;

Неосигурена безопасност на отбора на Левски - 5000 евро;

Пиротехника и други предмети - 2000 евро;

Използване на лазер - 18 000 евро;

Общо: 45 000 евро.

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