Вальо Илиев: Няма как случаен треньор да застане начело на ЦСКА - трябва ни победител

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев даде разяснения около назначението на Маркус Гиздол за старши треньор на “червените”. Ръководителят сподели, че няма как случаен треньор да бъде назначен начело на “армейците”.

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“Не сме очаквали да останем без старши треньор. Връщам предисторията по-назад. Не е лесен период, но аз не мисля, че е бил дълъг, както казват някои. За да имаме днес нашият старши треньор, се изисква време, разговори и анализи. Няма как да вземем който и да е треньор и да го сложим начело на ЦСКА. Мен са ме възпитавали, че в лицето на старши треньора трябва да виждаме манталитет на победител и ние вярваме, че такъв подхожда на ЦСКА”, каза Илиев.

"Разговаряхме с доста треньори. Не с всички се видяхме. Когато стигнеш до краен етап на разговорите е добре да видиш човека очи в очи, за да усетиш човека. Това е една от основните причини, заради която се спряхме на Маркус, че той се съгласи да дойде, за да разговаряме тук в София и да ни убеди, че той е правилният човек", добави Илиев.

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"Уважавам изключително много Христо Янев и по никакъв начин не бих си позволи да се бъркам в състава, който той е избирал. Ако Маркус Гиздол иска да бъда до него на скамейката, аз ще бъда там. Ще се съобразя с неговото желание. Не търсете някакви сензации в моето място по време на мачовете".

"Когато се подписва договор, той трябва да бъде приет и от двете страни. След като г-н Гиздол е тук, значи и двете страни сме дали съгласието си по този въпрос и контрактът е до края на сезона с опция за удължаване. Със сигурност плановете ни са да работим дълго, защото в негово лице виждаме, че той може да даде много на ЦСКА. Вярваме, че заедно можем да успеем. Затова не искаме да приемаме договора към краткосрочен."

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