Американски градове си търсят обещани от Инфантино пари

Американски градове, които приеха мачове от Световното първенство през лятото, си търсят пари, обещани от ФИФА, твърди "Атлетик".

Миналото лято преди Световното клубно първенство, което се проведе в САЩ, президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че световната футболна централа ще даде по 1 милион долара на всеки град, който приема мачове от турнира. Той каза, че тези пари ще бъдат използвани за играждане на малки игрища и ще подкрепят "социални проекти".

From @TheAthleticFC: U.S. host cities for the 2026 World Cup are chasing FIFA for millions of dollars they believe they were promised by soccer’s governing body that have so far gone unpaid. https://t.co/u4RjrmLdjg — The New York Times (@nytimes) August 4, 2026

След това обявление американските градове, които приеха мачове от Мондиал 2026, попитаха дали ще получат същите пари за Световното първенство. Според четирима ръководители във ФИФА, ръководството на централата многократно е уверявало градовете, че ще получат по 1 милион долара. Те споделят, че обещанието е направено устно от висши ръководители на ФИФА. Плащания по тази програма обаче на са направени и сега американците си търсят обещаните пари.

Представители на някои от градовете в САЩ, които бяха домакините на мачове от Световното, са изумени от това как ФИФА бави и забравя за тези пари, които са скромна сума на фона на приходите от Мондиала и обявените огромни печалби за последните три години. Американските градове, които приеха двубои от първенството, са Сиатъл, Сан Франциско, Лос Анджелис, Далас, Хюстън, Канзас, Атланта, Филаделфия, Ню Йорк/Ню Джърси, Маями и Бостън.

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