Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Инфантино получи подкрепата на Аржентина и Мексико

Инфантино получи подкрепата на Аржентина и Мексико

  • 7 авг 2026 | 09:33
  • 4465
  • 42
Инфантино получи подкрепата на Аржентина и Мексико

Футболните федерации на Мексико и Аржентина изразиха подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино в момент, в който шефът на световния футбол е изправен пред остри критики заради вече оттегленото предложение за продажба на част от търговските права за Световното първенство. Мексиканската футболна федерация (FMF), съорганизатор на наскоро приключилото Световно първенство, се разграничи от собствената си регионална конфедерация, като подкрепи Инфантино, след като КОНКАКАФ призова за "цялостно преразглеждане" на неговото председателство.

Инфантино получи силна подкрепа от Африка
Инфантино получи силна подкрепа от Африка

В четвъртък Африканската футболна конфедерация (CAF) единодушно подкрепи ръководството на Инфантино, но европейският футболен орган УЕФА заяви, че остава решен да бойкотира Световното първенство и другите турнири на ФИФА. Азиатската конфедерация заяви, че "изразява солидарност" с УЕФА и КОНКАКАФ, която управлява футбола в Северна и Централна Америка, както и в Карибите. Въпреки това южноамериканската КОНМЕБОЛ публикува в четвъртък изявление, в което отхвърля всякакви опити за отстраняване на Инфантино, които не включват гласуване от всички 211 членове. Футболната федерация на Мексико се присъедини към тези позиции.

УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино
УЕФА отново заплаши с бойкот турнирите на ФИФА заради Инфантино

„Федерацията няма да признае, нито да одобри какъвто и да е процес, иницииран извън тази институционална рамка, и се присъединява към призива, отправен от президента Инфантино, да продължим колективно да развиваме футбола в полза на 211-те членски асоциации", се посочва в изявлението.

Последиците от предложението хвърлиха сянка върху кандидатурата на Инфантино за преизбиране за четвърти мандат на конгреса на ФИФА в Мароко през март, което преди два месеца изглеждаше като предрешен изход. Все още обаче не се е появил ясен кандидат, който да се изправи срещу Инфантино на изборите през март, а швейцарският администратор все още се радва на значителна подкрепа, включително и от страна на световните шампиони от 2022 година Аржентина. В писмо до Инфантино Аржентинската футболна асоциация (AFA) изрази подкрепата си за работата на ФИФА през последните 10 години, като заяви, че тя е била "фокусирана върху развитието на футбола по целия свят и институционалната стабилност, основана на ясен, стабилен и прозрачен модел на управление".

Макар АФА да призна, че предложението поражда много повече несигурност, и че са били допуснати грешки, тя заяви, че пътят напред е да се продължи работата под ръководството на ФИФА в навечерието на конгреса през следващата година.

Хърватската футболна федерация беше сред отделните национални федерации, които оттеглиха подкрепата си за Инфантино, след като Англия и Албания предприеха подобни стъпки.

"Това решение беше взето след задълбочена преоценка в рамките на федерацията в светлината на последните събития, свързани със Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., и дискусиите в нашите ръководни органи", заяви хърватската федерация. В четвъртък профсъюзът на футболистите FIFPRO заяви, че предложението на Инфантино е не само провал в управлението, но и "сериозно злоупотребяване с президентската власт".

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8257
  • 10
Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

Ван Бомел: Чест е да водя Белгия, изобщо не съм мислил да чакам за поста в Нидерландия

  • 7 авг 2026 | 16:30
  • 1127
  • 0
Феран Торес с голям жест към Валенсия

Феран Торес с голям жест към Валенсия

  • 7 авг 2026 | 16:28
  • 3869
  • 2
Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

Корейската футболна федерация плащала за сексуални забавления на съдии

  • 7 авг 2026 | 16:18
  • 1648
  • 0
Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

Арсенал и Манчестър Юнайтед са готови да влязат в битка за големия талант на Интер

  • 7 авг 2026 | 15:37
  • 7292
  • 0
Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

Бремер: Не съм искал от Ювентус да ме продаде

  • 7 авг 2026 | 15:18
  • 1582
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

Левски 1:0 Локомотив (Пловдив), дебютен гол за Кусо

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 27153
  • 53
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 18996
  • 115
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 8050
  • 13
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8946
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 28227
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 8257
  • 10