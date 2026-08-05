Фиго за Инфантино: Най-долното, измамно и егоистично поведение, което съм виждал

Бившият португалски национал и съветник в УЕФА Луиш Фиго стана поредният популярен човек от света на футбола с остра атака срещу Джани Инфантино, настоявайки за незабавната оставка на президента на ФИФА. Португалската легенда обвинява шефа в „най-долното, измамно и егоистично поведение“, което е виждал през 20-годишната си професионална кариера.

В яростна критика Фиго заявява, че решението на проблемите на ФИФА се свежда до следните думи: „Инфантино трябва да си тръгне“. Бившият капитан на националния отбор смята, че ръководителят на световната футболна организация е „реликва от миналото на играта и не трябва да има никаква роля в нейното бъдеще“, обвинявайки го, че се опитва да наложи големи промени само за да „обогати себе си и своите приятели“.

Фиго поставя под въпрос липсата на прозрачност около неотдавнашен план, който сравнява със Суперлигата и който, според него, е бил спрян от медиите. „Ако това беше толкова добра идея, защо не я съобщи на членовете си, когато ги имаше всички в една зала преди финала на Световното първенство?“, пита той, посочвайки липсата на дебат относно рисковете и пропускането на предполагаема бъдеща работа за 30 милиона долара годишно за Инфантино.

Бившият играч на Спортинг, Барселона, Реал Мадрид и Интер обвинява президента на ФИФА, че не е честен относно последиците от продажбата на контрола върху световното първенство. „Не е смело, когато не успееш да обясниш, че след като твоят дял бъде продаден, той изчезва завинаги и лишаваш наследниците от собствеността върху мондиала“, подчертава той.

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Критиките се разпростират върху редица други поведения, които Фиго описва като “злоупотреби“, опетнили репутацията на футбола. Сред тях той споменава спирането и отменянето на дисциплинарни решения и нарушаването на правилата на играта, всичко това, за да „угоди на приятелите си“. Фиго също така цитира коментарите на принц Али, президент на Футболната федерация на Йордания, който подчерта „мафиотското поведение на ФИФА на Инфантино“, за да осигури неговото оставане на власт.

За бившия носител на „Златната топка“ дискусията за парите във футбола трябва да се съсредоточи върху инвестиции в инфраструктура и обучение на треньори, така че „всяко дете по света да има възможност да се влюби в най-красивия спорт на планетата“. Фиго посочва петте милиарда долара в резервите на ФИФА, твърдейки, че тази сума би била достатъчна за финансиране на всеки план, правейки ненужно прибягването до външни инвестиции.

В заключение бившият кандидат за ръководството на ФИФА е безкомпромисен: „Инфантино опозори поста президент на ФИФА, който обеща да издигне. Той лъга, мами и се опитваше да напълни собствените си джобове за сметка на играта, на която трябваше да служи.“ Той също така заявява, че президентът е загубил подкрепата на всички сфери на футбола и че, макар да е твърде късно да спаси достойнството си, „не е твърде късно да спаси футбола“.

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