Венгер се разграничи от Инфантино: Научих за този план от медиите, задължително беше той да бъде оттеглен

Ръководителят на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер заяви, че оттеглянето на плана за привличане на частни инвестиции в турнирите на организацията е било „абсолютно необходимо и извън всякакво съмнение“.

Президентът на ФИФА Джани Инфантино планираше да създаде търговско дъщерно дружество, което да управлява основните събития, включително световните първенства, като външни инвеститори щяха да имат възможност да закупят дялове.

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Инфантино беше предложил на всяка от 211-те асоциации членки на ФИФА по 40 милиона долара (30 милиона паунда), ако подкрепят предложението.

Въпреки това, след дни на остри критики, включително заплаха от 55-те нации в УЕФА за бойкот на всички турнири на ФИФА, Инфантино беше принуден да оттегли плана.

Венгер заема позиция в световната централа от 2019 г., която обхваща анализ на данни, онлайн обучения и младежки състезания. Преди това бившият мениджър на Арсенал подкрепяше предложението на Инфантино за провеждане на Световното първенство за мъже на всеки две години.

Седмица след като инвестиционният план на Инфантино беше оповестен за първи път, французинът излезе с изявление чрез ФИФА, в което настоя за „прозрачност и почтеност“ от страна на управляващия орган на световния футбол.

🗣️ Arsene Wenger statement on Gianni Infantino’s failed FFE plans. “The recent events at FIFA deserve some clarity from my side.



“At FIFA, I am the Chief of Global Football Development.



“Together with my team, I oversee the data analysis of the game, the FIFA online training… pic.twitter.com/cGJxK0OjXY — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2026

„Последните събития във ФИФА заслужават известно разяснение от моя страна“, се казва в изявлението на Венгер. „Не съм участвал в този стратегически план и научих за проекта за първи път от медиите. Решението за оттегляне на проекта беше абсолютно необходимо и извън всякакво съмнение, защото твърдо вярвам в независима ФИФА, която служи на нашата игра с ангажираност, прозрачност и почтеност.“

Името на Венгер е едно от 18-те на длъжностни лица от ФИФА, посочени в писмо за запазване на документи, което УЕФА изпрати до ФИФА със заплаха за съдебни действия.

Карлос Кордейро, старши съветник на Инфантино по глобална стратегия и управление, е единственият служител на ФИФА, който подаде оставка заради скандала, заявявайки, че предложението е „лоша сделка за футбола“ и би „ипотекирало бъдещето на футбола“.

Генералният секретар на ФИФА Матиас Графстрьом се присъедини към критиките срещу плана, като написа във вътрешна бележка до персонала, че изминалата седмица е била „трудна за разбиране и приемане“.

Графстрьом е смятан за близък съюзник на Инфантино, като става началник на кабинета на ФИФА, след като швейцарецът е избран за президент през 2016 г. Шведът е повишен до генерален секретар, една от най-влиятелните позиции във ФИФА, през 2024 г.

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„Тъжна и осъдителна поредица от събития, които за щастие приключиха с окончателното изоставяне на проекта, колкото и да сме потресени от тях, не трябва да засенчват тази реалност“, пише Графстрьом. „Всички бяхме хвърлени в центъра на смут, който е труден за разбиране и приемане. Призовавам ви да останете съсредоточени върху това, което винаги ни е обединявало: да служим на футбола и на нашите 211 асоциации членки, ръка за ръка с всички заинтересовани страни и в пълно съответствие с устава и правилниците на ФИФА. Уверявам ви, че вие, като членове на администрацията, ще бъдете защитени и предпазени от политическия контекст, в който се намираме в момента. Не е нужно да се притеснявате. Личности, нестабилни моменти и злополучни епизоди идват и си отиват. Институцията, нейната мисия и отговорността ѝ към световния футбол продължават и затова винаги трябва да запазим своя професионализъм, чувство за перспектива и самообладание.“

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Снимки: Imago