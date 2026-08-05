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Инфантино свика извънредна среща днес

  • 5 авг 2026 | 09:44
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Инфантино свика извънредна среща днес

Джани Инфантино свика висши ръководители на световната футболна централа на среща в Мароко днес, след като президентът на ФИФА се сблъска с поредна вълна от остри критики заради проваления си план за продажба на търговските и събитийните операции на организацията.

Ръководителят на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА Арсен Венгер, генералният секретар Матиас Графстрьом и принц Али, президент на Йорданската футболна асоциация, ясно изразиха своето неодобрение към проекта на Инфантино, наречен „ФИФА Форуърд Ентърпрайз“.

Инфантино, който прекара последната седмица в Мароко, свика изпълнителна среща в Рабат в опит да намери решение на разразилия се скандал.

Според информация на „Би Би Си Спорт“ на срещата ще присъстват Графстрьом и членове на управителния съвет на ФИФА, включително финансовият директор Томас Пейер, юридическият директор Емилио Гарсия Силверо, началникът на кабинета Даниел О'Тул, ръководителят на асоциациите членки Елхан Мамедов и директорът за медийни връзки Брайън Суонсън.

В изявление, разпространено от ФИФА, Венгер заяви, че оттеглянето на плана е било „абсолютно необходимо и извън всякакво съмнение“.

Във вътрешен имейл до служителите на ФИФА Графстрьом определи изминалата седмица като „тъжна и осъдителна поредица от събития“.

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