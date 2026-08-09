ФИФА отговори на критиките и защити Инфантино

Малко след полунощ българско време на днешния 9 август (неделя) от ФИФА излязоха с ново становище относно зачестилите критики през последните седмици, както към Световната футболна организация като цяло, така и в частност към нейния президент Джани Инфантино. Позицията бе публикувана на официалната страница на ФИФА в социалната мрежа Х, като този път от Централата отоговриха на бруженията, стартирали от страна на европейската УЕФА, които впоследствие бяха подкрепени от други конфедерации като КОНМЕБОЛ и КАФ.

FIFA statement, attributable to FIFA spokesperson:



Echoing the recent statements of CONMEBOL and CAF, as well as discussions with FIFA Member Associations and Confederations from around the world, FIFA will not support, facilitate or tolerate any process concerning the election… — FIFA Media (@fifamedia) August 8, 2026

Някои от организациите дори стигнаха до призив за оставка на Инфантино и други спешни мерки след големите скандали, възникнали след края на Мондиал 2026, когато се появи информация, че президентът на ФИФА иска да продаде част от правата на бъдещи световни първенства. Разбира се, това бе само кибритената клечка, подпалила барутния покрив на световния футбол и вече почти три седмици се водят ожесточени спорове на най-високо ниво, като от Световната футболна организация продължават да поддържат диалога въпреки острите атаки.

Удар по ФИФА заради Инфантино от още едно място

Ето и какво точно написаха от ФИФА този път:

"В отговор на последните изявления на КОНМЕБОЛ и КАФ, както и на дискусиите с асоциациите членки и конфедерациите на ФИФА от цял свят, ФИФА няма да подкрепя, улеснява или толерира какъвто и да е процес, свързан с изборите за президент на ФИФА, който не съответства на Устава на ФИФА, демократичните процедури и установения управленски състав. Президентът на ФИФА беше демократично избран от асоциациите членки на ФИФА и продължава да служи с техен мандат.

Все по-очевидно става, че има координирано и продължаващо усилие от страна на някои да подкопаят ФИФА и нейния президент. Тези, които не разполагат с подкрепата на асоциациите членки на ФИФА, не трябва да опитват да постигнат чрез обвинения, намеци или дезинформация онова, което не могат да постигнат чрез установените демократични процеси на ФИФА.

Последните сигнали включват непотвърдени твърдения и демонстрирано фалшиви изявления относно ФИФА и нейния президент. Спекулациите и намеците не трябва да се представят като факти, а повторението не прави обвинението истинско.

Президентът на ФИФА е посветил повече от 30 години от своята професионална кариера на европейския и световния футбол, допринасяйки за значителни промени в играта и особено за разширяване на достъпа, ресурсите и възможностите в световния футбол. Промяната неизбежно предизвиква установени интереси, но несъгласието с тази промяна не може да оправдае усилията за подкопаване на демократичния мандат на президента на ФИФА или институцията, която той е избран да ръководи.

ФИФА приветства общественият контрол. Но общественият контрол не дава лиценз за изопачаване на фактите, усилване на непотвърдени обвинения или създаване на разсейвания, предназначени да подкопаят прогреса. Където сигналът е неточен или подвеждащ, ФИФА ще го оспори директно и мощно.

Отговорността на ФИФА е към нейните 211 асоциации членки и към футбола по света. Няма да се разсейваме или отклоняваме от укрепването на организацията, изпълнението на задълженията към нашите асоциации членки и продължаването на работата ни по това да правим футбола наистина глобален. Чрез президента на ФИФА и администрацията на ФИФА, нашият фокус остава твърдо насочен към тази мисия и ние сме по-решителни от всякога да я изпълним."

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